Alcaraz još jedna u nizu zvijezda koje otkazuju nastup u Torontu: Jedno ime iskače kao očiti favorit

Španjolska teniska zvijezda Carlos Alcaraz također neće nastupiti na ATP Mastersu u Torontu, koji počinje u nedjelju.

Petostruki osvajač Grand Slama objavio je to putem društvenih mreža. Prvi igrač svijeta Jannik Sinner, peti igrač svijeta Jack Draper i rekorder Novak Đoković već su otkazali nastupe na ovom turniru na tvrdoj podlozi.

„Nakon mnogo tjedana neprekidnog natjecanja bez pauze, ove godine ne mogu igrati u Torontu. Imam manjih problema s mišićima i moram se fizički i mentalno oporaviti za ono što slijedi u sezoni“, objavio je Alcaraz putem društvenih mreža.„Jako mi je žao zbog turnira i mojih navijača u Kanadi. Vidimo se sljedeće godine“, dodao je 22-godišnjak koji nakon finala Wimbledona odmara na španjolskim otocima.

After many consecutive weeks of competition without rest, I will not be able to play in Toronto this year. I have small muscles issues and I need to recover physically and mentally for what comes next. To the tournament and to my fans in Canada I am very sorry, I will see you…