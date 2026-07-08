Najomraženiji sudac u Hrvatskoj opet u akciji: Radio na novoj kontroverznoj utakmici SP-a

Argentina je u utorak nakon preokreta slavila protiv Egipta 3-2 u osmini finala Svjetskog prvenstva. Egipćani su imali prednost od dva gola zahvaljujući pogocima Yassera Ibrahima u 15. minuti i Mostafe Zika u 67. minuti, no aktualni svjetski prvaci uspjeli su preokrenuti susret u samoj završnici. Za Argentinu su zabili Cristian Romero u 79. minuti, Lionel Messi u 83. minuti te Enzo Fernández u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Espen Eskås četvrti sudac na utakmici Argentine i Egipta

U četvrtfinalu će Argentina igrati protiv boljeg iz dvoboja između Švicarske i Kolumbije, no nakon utakmice glavna tema nisu bili samo golovi nego i brojne sudačke odluke. Francuski sudac François Letexier našao se pod povećalom nakon što je u 58. minuti poništio pogodak Egipćana zbog prekršaja u začetku akcije. Njegova odluka izazvala je burne reakcije egipatskih igrača i stožera, a nezadovoljstvo je dodatno eskaliralo nakon pobjedničkog pogotka Argentine.

Egipćani smatraju da je ključni trenutak nastao prije argentinskog gola za preokret, tvrdeći da je Mohamed Salah bio fauliran u kaznenom prostoru Argentine te da je njihovoj reprezentaciji trebao biti dosuđen jedanaesterac. Umjesto toga, akcija se nastavila i završila pogotkom koji je Argentini donio pobjedu.

Zbog velikih prosvjeda egipatske klupe u završnici utakmice, televizijske kamere često su prikazivale područje uz teren, gdje se među službenim osobama mogao vidjeti norveški sudac Espen Eskås, koji je bio četvrti sudac na ovoj utakmici. On je prije nekoliko dana izazvao veliko nezadovoljstvo hrvatskih navijača nakon utakmice Portugala i Hrvatske.

Unatoč glasinama koje su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima da je Eskås uklonjen sa Svjetskog prvenstva zbog suđenja u susretu Portugal – Hrvatska, norveški sudac ostao je dio natjecanja. U dvoboju Argentine i Egipta obavljao je ulogu četvrtog suca.

Eskås sudio utakmicu Portugal - Hrvatska

Podsjetimo, Portugal je u osmini finala pobijedio Hrvatsku 2:1 nakon velike drame. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, a Portugal je izjednačio preko Cristiana Ronalda iz kaznenog udarca u 68. minuti. Pobjedu Portugalu donio je Gonçalo Ramos pogotkom u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Joško Gvardiol je u završnici zabio za 2-2, no slavlje hrvatskih igrača i navijača kratko je trajalo. Eskås je najprije priznao pogodak, ali je nakon VAR provjere promijenio odluku i poništio ga zbog zaleđa.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kontroverzna situacija dogodila se u 104. minuti utakmice, kada je tehnologija imala ključnu ulogu. Nakon provjere utvrđeno je da je lopta prethodno dirana u akciji koja je uključivala Matanovića i Pašalića, koji se prema procjeni VAR-a nalazio u nedopuštenoj poziciji. Zbog te odluke Eskås je postao jedna od najomraženijih osoba među hrvatskim nogometnim navijačima.

Espen Eskås rođen je 24. lipnja 1988. godine u Oslu. Suđenjem u norveškoj prvoj ligi bavi se od 2015., a smatra se jednim od najtalentiranijih europskih sudaca. FIFA-in sudac postao je 2017. godine, a nalazi se u UEFA-inoj elitnoj skupini sudaca.

Tijekom karijere vodio je brojna važna natjecanja. Sudio je finale Europskog prvenstva za igrače do 21 godine između Engleske i Španjolske, kao i finale Svjetskog prvenstva U-17 između Njemačke i Francuske. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. vodio je tri utakmice, uključujući susret za brončanu medalju.

U Ligi prvaka debitirao je 2022. godine na utakmici RB Leipzig – Celtic, a kasnije je dijelio pravdu i u susretima poput Real Madrid – Union Berlin te Manchester United – Bayern. Hrvatski navijači pamte ga i po utakmici AEK – Dinamo (2-2) u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2023., kao i po pobjedi Hrvatske protiv Francuske 2:0 na Poljudu u Ligi nacija prošle godine.

Na aktualnom Svjetskom prvenstvu debitirao je u susretu Urugvaja i Zelenortskih Otoka (2:2), nakon čega je dobio priliku suditi dvoboj Hrvatske i Portugala. Upravo je ta utakmica, zbog odluke donesene uz pomoć tehnologije, učinila njegovo ime posebno poznatim među hrvatskim ljubiteljima nogometa.