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GLAZBENI VELIKAN /

[KVIZ] Možeš li točno odgovoriti na sva pitanja o životu i glazbi Arsena Dedića?

[KVIZ] Možeš li točno odgovoriti na sva pitanja o životu i glazbi Arsena Dedića?
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

On je bio ključna figura glazbenog pravca koji se razvio u Zagrebu 60-ih godina. Kako nazivamo taj pravac?

28.7.2026.
21:11
Webcafe.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Malo je umjetnika koji su na domaćoj sceni ostavili tako dubok i neizbrisiv trag kao Arsen Dedić. Od intimnih šansona do glazbe za film i kazalište, priča o Arsenu je priča o pjesniku, skladatelju, kantautoru i jedinstvenoj legendi. Njegovo poznavanje stihova, melodija i nevjerojatnih priča iza bezvremenskih pjesama postalo je stvar opće kulture. No, koliko dobro zaista poznajete umjetnika koji je oblikovao generacije?

Od šibenskih kala do besmrtnih stihova: Putovanje kroz srce umjetnika

Putovanje kroz karijeru Arsena Dedića je putovanje kroz nevjerojatnu upornost i glad za stihovima. Počinje u Šibeniku, gdje kao dječak upisuje glazbenu školu, da bi se preko studija prava i sviranja flaute probio do samog vrha glazbene scene. Tamo se rađa legenda; umjetnik koji postaje sinonim za šansonu. Njegova preciznost i snaga riječi ostavljaju neizbrisiv trag; remek-djela se rađaju iz čiste pjesničke inteligencije, stvarajući jedinstvene trenutke koje pamte desetljeća. Monumentalni albumi i nagrade postaju simboli, a njegove izvedbe čuvari energije, neosvojivi za zub vremena.

Nakon djela koja su oduševljavala generacije, dolaze zreliji, introspektivni nastupi – trenuci koji oduzimaju dah kao autor filmske i kazališne glazbe i kao mentor novim generacijama. Njegova umjetnost prestaje biti samo glazba i postaje čuvar priča, ključni svjedok jednog identiteta. Od pionirskih dana u kvartetima, preko emotivnih balada, do monumentalnih opusa koji spajaju poeziju i glazbu, njegov umjetnički opus neprestano postavlja pitanja i pomiče granice onoga što kantautor uopće jest.

Koliko duboko seže vaše poznavanje glazbenog maestra?

No, pravo razumijevanje njegove karijere krije se ispod površine popularnih melodija. Leži u prepoznavanju duha vremena koji odjekuje u svakom stihu i svakom akordu. Znate li zašto je "Čovjek kao ja" postao revolucionaran album, a njegova zbirka poezije "Brod u boci" ultimativni dokaz veličine? Možete li razlikovati njegovu ranu fazu od zrelih, kasnijih radova? Prepoznajete li trenutak kada je njegova karijera prestala biti samo vještina i postala umjetnička inspiracija?

Upravo ta širina i dubina čine opus Arsena Dedića neiscrpnim izvorom fascinacije. Vrijeme je da testirate svoje znanje i otkrijete jeste li samo slučajni slušatelj ili pravi poznavatelj njegovog života i djela. Pripremili smo sveobuhvatan kviz koji će vas povesti na putovanje od šibenskih kala do zvjezdanih visina umjetnosti. Jeste li spremni?

KvizKvizoviKviz ZnanjaArsen DedićGlazbenik
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