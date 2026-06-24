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TEŽAK UDARAC /

Senegal za ključnu utakmicu ostao bez bitnog igrača

Senegal za ključnu utakmicu ostao bez bitnog igrača
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Foto: Daigo Nakajima/Jiji Press Photo/Profimedia

Utakmica Iraka i Senegala na rasporedu je 26. lipnja u 21:00.

24.6.2026.
15:24
Hina
Daigo Nakajima/Jiji Press Photo/Profimedia
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Senegalski vratar Edouard Mendy će zbog ozljede koljena zadobivena tijekom poraza od Norveške u ponedjeljak propustiti zadnju utakmicu skupine I u petak protiv Iraka, priopćila je senegalska reprezentacija u srijedu.

Mendy je ozlijeđen pokušavajući obraniti loptu, a teren je napustio u 63. minuti pri vodstvu Norveške od 3-1. Norveška je pobijedila 3-2 nakon što je Ismaila Sarr zabio svoj drugi gol u sudačkoj nadoknadi.

Prema pisanju medija, 34-godišnji Mendy je ozlijedio ligamente koljena.

"U tijeku su daljnji liječnički pregledi kako bi se precizno procijenila priroda njegove ozljede i odredio tijek njegovog sudjelovanja u natjecanju", objavila je senegalska reprezentacija na X. Senegal i Irak dolaze s dva poraza u svoju posljednju utakmicu skupine I u Torontu.

Ovo je veliki udarac za Senegal budući da moraju pobijediti Irak ako želi proći grupu. Utakmica Iraka i Senegala na rasporedu je 26. lipnja u 21:00.

      Standings provided by Sofascore

Edouard MendySenegalska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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