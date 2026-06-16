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Otpustili izbornika nakon prve utakmice na SP-u i sada mu ekspresno pronašli nasljednika

Otpustili izbornika nakon prve utakmice na SP-u i sada mu ekspresno pronašli nasljednika
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Foto: Latin Sport Images/Alamy/Profimedia

Tunis povukao neuobičajen potez

16.6.2026.
9:00
Hina
Latin Sport Images/Alamy/Profimedia
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Izbornik tuniske reprezentacije Sabri Lamouchi otpušten je u ponedjeljak, a do kraja Svjetskog prvenstva zamijenit će ga drugi francuski izbornik Hervé Renard, objavio je predsjednik Tuniskog nogometnog saveza.

Ova odluka uslijedila je nakon poraza Carthage Eaglesa od Švedske 1-1 u nedjelju u prvoj utakmici skupine F na svjetskom prvenstvu.

"Predsjednik Tuniskog nogometnog saveza Moez Nassari objavio je da je postignut službeni dogovor s francuskim izbornikom Hervéom Renardom da on preuzme vođenje nacionalne nogometne reprezentacije do kraja Svjetskog prvenstva 2026.", objavio je Tuniski nogometni savez.

"Renard će u utorak stići u Monterrey gdje će voditi prvi trening s momčadi, koja je za ovo Svjetsko prvenstvo smještena u Meksiku", dodao je službeni medij.

Što se tiče Sabrija Lamouchija, koji je bio na čelu od siječnja, "obostrano je dogovoren raskid ugovora".

Budućnost 54-godišnjeg bivšeg francuskog reprezentativca tuniskog podrijetla na čelu reprezentacije postajala je sve neizvjesnija posljednjih sati, nakon teškog poraza od Švedske.

Nije prvi izbornik u povijesti koji je smijenjen tijekom Svjetskog prvenstva. Henryk Kasperczak, također s Tunisom, otpušten je 1998. nakon dva poraza u grupnoj fazi.

Standings provided by Sofascore

IzbornikTunisSvjetsko Prvenstvo 2026.
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