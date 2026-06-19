Osmi dan donio dramu: Poraz BiH, stravična ozljeda, prolaz domaće ekipe

Osmi dan Svjetskog prvenstva donio nam je dosta golova, poraz BiH, samoubojstvo Češke i JAR-a, tešku ozljedu Konea i još puno toga.

Dan su počeli, a samim time i drugo kolo, Češka i Južna Afrika. Odigrali su 1-1 i svako je uzeo bod. Michal Sadilek doveo je Češku u prednost u 6. minuti, a izjednačio je Teboho Mokoena u 83. minuti iz kaznenog udarca. Bila je to utakmica koju je odlično otvorila Češka, rano povela, ali onda se povukla, čekala kraj, ali nije ga dočekala s vodstvom. Udarac Masekua s ruba kaznenog prostora pogodio je u ruku Šulca koji je stajao u bloku na metar od njega, pa je američka sutkinja Penso pokazala na bijelu točku. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Mokoena.

Taj bod bio je prvi za obje ekipe, a nisu zadovoljni niti jedni niti drugi jer sada je imperativ pobjeda u posljednjem kolu, a to neće biti lako. Češka će igrati s Meksikom, a Južna Afrika s Južnom Korejom.

Potop BiH i Katra

Loš je bio dan za naše susjede. Bosna i Hercegovina u svom je drugom nastupu na ovom SP upisala i prvi poraz. Švicarska je u Los Angelesu svladala Bosnu i Hercegovinu sa 4-1 (0-0).

Prvi gol zabio je Johan Manzambi u 74. minuti, samo dvije minute po ulasku u igru, da bi na 2-0 povisio još jedan igrač koji je ušao s klupe Ruben Vargas u 84. minuti, a 3-0 postavio je Manzambi svojim drugim golom u 90. minuti. Jedni gol za BiH postigao je također igrač s klupe, 21-godišnji Ermin Mahmić snažnim udarcem s vrha kaznenog prostora u trećoj minuti nadoknade, on je u igru ušao početkom nadoknade. Konačni rezultat postavio je Granit Xhaka u sedmoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca.

Za BiH nije sve izgubljeno. Pobjedom u posljednjem kolu protiv Katra, vrlo će vjerojatno proći u drugi krug i time ostvariti svoj cilj.

Spomenuti Katar doživio je katastrofu, da ne kažemo, katarstrofu u Vancouveru. Domaćin ih je ispratio sa šest golova u mreži. Pogotke su za domaćina u najuvjerljivijoj pobjedi SP-a zabili Kyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan Saliba (64), uz autogol Mohamada Al Mannaija (76).

Katrani su dvoboj završili s devet igrača - u 33. minuti je isključen Homam Al Amin, a u 51. minuti zbog neopreznog starta na Koneu, kome je slomljena noga, i Assim Madibo. Taj lom noge nažalost je bio glavna vijest ove utakmice, nesretni Kone morat će izbivati s terena četiri do pet mjeseci.

Kanadi je to bila prva povijesna pobjeda na SP-ima, a napravili su i veliki korak prema drugome krugu.

U posljednjoj utakmici dana Meksiko je u Guadalajari pobijedio Južnu Koreju 1-0 pogotkom Roma nakon velike pogreške korejskog vratar Kima. Meksiko je pobjedom osigurao prvo mjesto i prva je ekipa koja je i matematički osigurala prolaz u drugi krug.