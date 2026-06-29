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NOGOMET SPAJA /

Oduševili sve: Pogledajte što su navijač Hrvatske i Gane učinili tijekom utakmice

Oduševili sve: Pogledajte što su navijač Hrvatske i Gane učinili tijekom utakmice
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Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

Svjetsko prvenstvo pravi je "festival različitosti", a upravo su to pokazali jedan navijač Hrvatske i njegov "suparnik" iz Gane

29.6.2026.
13:48
Sportski.net
Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia
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Hrvatska je u noći sa subote na nedjelju slavila 2-1 protiv Gane. Za "Vatrene" su pogotke postigli Petar Sučić i Nikola Vlašić, dok je za Ganu strijelac bio Derrick Luckassen.

Ovim je rezultatom Hrvatska završila na drugom mjestu skupine L i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a isto je učinila i Gana kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija Mundijala.

No, nakon utakmice nije jedina priča ona vezana uz nogomet, već i ono što nogomet čini – spaja ljude. Svjetsko prvenstvo pravi je "festival različitosti", a upravo su to pokazali jedan navijač Hrvatske i njegov "suparnik" iz Gane koji su tijekom utakmice zamijenili dresove.

Predivan trenutak pogledajte u videu ispod teksta.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija GaneNavijačiSvjetsko Prvenstvo 2026.
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