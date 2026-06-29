Oduševili sve: Pogledajte što su navijač Hrvatske i Gane učinili tijekom utakmice
Svjetsko prvenstvo pravi je "festival različitosti", a upravo su to pokazali jedan navijač Hrvatske i njegov "suparnik" iz Gane
Hrvatska je u noći sa subote na nedjelju slavila 2-1 protiv Gane. Za "Vatrene" su pogotke postigli Petar Sučić i Nikola Vlašić, dok je za Ganu strijelac bio Derrick Luckassen.
Ovim je rezultatom Hrvatska završila na drugom mjestu skupine L i izborila plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta, a isto je učinila i Gana kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija Mundijala.
No, nakon utakmice nije jedina priča ona vezana uz nogomet, već i ono što nogomet čini – spaja ljude. Svjetsko prvenstvo pravi je "festival različitosti", a upravo su to pokazali jedan navijač Hrvatske i njegov "suparnik" iz Gane koji su tijekom utakmice zamijenili dresove.
Predivan trenutak pogledajte u videu ispod teksta.
A Croatian supporter asked if we could swap jerseys because he loved my Ghana 🇬🇭 shirt. Of course I said yes 🇬🇭🤝🇭🇷— Shaban Mohammed (@ShabanMo9) June 28, 2026
A special World Cup moment, exchanging jerseys from the stands. Football truly brings people together. ❤️ pic.twitter.com/hNrw5HpEdi