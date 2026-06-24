Nema više prava na kiks: BiH ima biti li ne biti utakmicu, rješavaju se tri skupine
Najava 14. dana Svjetskog prvenstva
Pred nama je 14. natjecateljski dan Svjetskog prvenstva 2026. Drugo kolo grupne faze je gotovo i od ovoga dana kreće treće kolo, kreću raspleti skupina i nema više mjesta pogreškama i kalkulacijama.
B: BiH - Katar, 21 sat
14. dan bit će i prvi dan sa šest utakmice jer se rješavaju Skupine A, B i C te se utakmice u svakoj skupini moraju igrati u isto vrijeme. Prvo ćemo pod ključ staviti skupinu B u kojoj se još ništa ne zna. Naši susjedi, Bosna i Hercegovina igraju biti ili ne biti utakmicu protiv Katra. Pobjednik te utakmice završit će treći i s četiri boda i sigurno proći dalje kao jedna od osam trećeplasiranih ekipa. Remi bi vjerojatno izbacio obje ekipe jer dva boda teško da će dostajati, posebice s tako negativnom gol-razlikom.
Zmajevi sigurno imaju više kvalitete od Katra, a nadamo se da će to pokazati na terenu i slomiti Azijce koji su iznenadili Švicarsku remijem u prvom kolu. Hendikep za BiH je neigranje Tarika Muharemovića koji je pocrvenio protiv Švicarske, ali za Katar su protiv Kanade crveni dobili Homam Al-Amin i Assim Madibo pa Lopetegui na njih ne može računati.
B: Švicarska - Kanada, 21 sat
U isto vrijeme će o prvom mjestu u toj skupini odlučivati u izravnom dvoboju Kanada i Švicarska. Računica je jasna. Tko pobjedi ide na prvo mjesto i u 1/16 finala igra protiv jedne trećeplasirane reprezentacije. Poraženi će završiti drugi i igrat će protiv drugoplasiranog iz skupine A (Koreja, JAR ili Češka). U slučaju remija, prva će završiti Kanada zbog bolje gol-razlike.
C: Maroko - Haiti i Škotska - Brazil, ponoć
Ponoć nosi rasplet skupine C u kojoj se zna da će Haiti završiti na posljednjem mjestu. Maroko će imati veliku priliku doći do vrha skupine, a za to će im trebati pobjeda s više golova razlike od Brazila ili da Brazil ne pobjedi Škotsku.
Taj meč Brazila i Škotske sigurno će privući više pažnje. Brazil je sa svoja četiri boda siguran, ali može i dalje završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. Škotska će pak morati nekako uzeti bod kako bi prošla dalje jer će u slučaju poraza imati tri boda i minimalnu razlike te će biti u čekaonici dok se na završi grupna faza. Osam SP-ova je odigrala Škotska i nikada nije prošla skupinu. Hoće li se trend nastaviti ili je došla deveta sreća.
A: Češka - Meksiko i Južna Afrika - Južna Koreja, četvrtak tri ujutro
U tri sat ujutro u četvrtak završit će se i skupina A. U njoj je domaćin sigurno prvi, a ostale su tri nepoznanice. Meksiko će tako moći odmarati prvotimce protiv Češke koja će morati ići na pobjedu jer ima jedan bod i dva kola. Na pobjedu će morati ići i Južna Afrika protiv Koreje. Korejci pak imaju tri boda, ali i dalje mogu završiti posljednji i ispasti. Zato će biti vrlo zanimljivo u ovoj skupini.