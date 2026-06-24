Nema više prava na kiks: BiH ima biti li ne biti utakmicu, rješavaju se tri skupine

Pred nama je 14. natjecateljski dan Svjetskog prvenstva 2026. Drugo kolo grupne faze je gotovo i od ovoga dana kreće treće kolo, kreću raspleti skupina i nema više mjesta pogreškama i kalkulacijama.

B: BiH - Katar, 21 sat

14. dan bit će i prvi dan sa šest utakmice jer se rješavaju Skupine A, B i C te se utakmice u svakoj skupini moraju igrati u isto vrijeme. Prvo ćemo pod ključ staviti skupinu B u kojoj se još ništa ne zna. Naši susjedi, Bosna i Hercegovina igraju biti ili ne biti utakmicu protiv Katra. Pobjednik te utakmice završit će treći i s četiri boda i sigurno proći dalje kao jedna od osam trećeplasiranih ekipa. Remi bi vjerojatno izbacio obje ekipe jer dva boda teško da će dostajati, posebice s tako negativnom gol-razlikom.

Zmajevi sigurno imaju više kvalitete od Katra, a nadamo se da će to pokazati na terenu i slomiti Azijce koji su iznenadili Švicarsku remijem u prvom kolu. Hendikep za BiH je neigranje Tarika Muharemovića koji je pocrvenio protiv Švicarske, ali za Katar su protiv Kanade crveni dobili Homam Al-Amin i Assim Madibo pa Lopetegui na njih ne može računati.

B: Švicarska - Kanada, 21 sat

U isto vrijeme će o prvom mjestu u toj skupini odlučivati u izravnom dvoboju Kanada i Švicarska. Računica je jasna. Tko pobjedi ide na prvo mjesto i u 1/16 finala igra protiv jedne trećeplasirane reprezentacije. Poraženi će završiti drugi i igrat će protiv drugoplasiranog iz skupine A (Koreja, JAR ili Češka). U slučaju remija, prva će završiti Kanada zbog bolje gol-razlike.

C: Maroko - Haiti i Škotska - Brazil, ponoć

Ponoć nosi rasplet skupine C u kojoj se zna da će Haiti završiti na posljednjem mjestu. Maroko će imati veliku priliku doći do vrha skupine, a za to će im trebati pobjeda s više golova razlike od Brazila ili da Brazil ne pobjedi Škotsku.

Taj meč Brazila i Škotske sigurno će privući više pažnje. Brazil je sa svoja četiri boda siguran, ali može i dalje završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. Škotska će pak morati nekako uzeti bod kako bi prošla dalje jer će u slučaju poraza imati tri boda i minimalnu razlike te će biti u čekaonici dok se na završi grupna faza. Osam SP-ova je odigrala Škotska i nikada nije prošla skupinu. Hoće li se trend nastaviti ili je došla deveta sreća.

A: Češka - Meksiko i Južna Afrika - Južna Koreja, četvrtak tri ujutro

U tri sat ujutro u četvrtak završit će se i skupina A. U njoj je domaćin sigurno prvi, a ostale su tri nepoznanice. Meksiko će tako moći odmarati prvotimce protiv Češke koja će morati ići na pobjedu jer ima jedan bod i dva kola. Na pobjedu će morati ići i Južna Afrika protiv Koreje. Korejci pak imaju tri boda, ali i dalje mogu završiti posljednji i ispasti. Zato će biti vrlo zanimljivo u ovoj skupini.