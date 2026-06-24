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Fotografija koja je oduševila regiju: Pogledajte kako su Zmajevi pratili nastup Hrvatske

Fotografija koja je oduševila regiju: Pogledajte kako su Zmajevi pratili nastup Hrvatske
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Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

Pred Zmajevima je sada najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva

24.6.2026.
6:35
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dok odbrojavaju posljednje sate do ključnog dvoboja protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, reprezentativci Bosne i Hercegovine pronašli su trenutak za predah i praćenje događanja na najvećoj nogometnoj pozornici.

Zmajevi su trenutačno smješteni u Seattleu, gdje ih očekuje susret posljednjeg kola grupne faze natjecanja, a uoči tog izazova zajedno su pratili utakmicu između Hrvatske i Paname.

Fotografiju iz hotelskog okruženja objavio je Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Na njoj se vidi nekoliko bh. reprezentativaca okupljenih ispred televizora dok prate dvoboj odigran u Torontu.

Prema informacijama Saveza, igrači Bosne i Hercegovine s velikim su zanimanjem pratili nastup hrvatske reprezentacije u susretu drugog kola skupine L Svjetskog prvenstva.

Ovakav prizor još je jednom potvrdio dobre i prijateljske odnose koji već godinama postoje između sportaša i sportskih kolektiva Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Iako su potpuno usredotočeni na vlastite obveze i odlučujući ogled protiv Katara, bh. nogometaši pokazali su interes za nastupe susjedne reprezentacije na svjetskoj smotri.

Hrvatska je na kraju slavila minimalnu, ali vrijednu pobjedu protiv Paname rezultatom 1:0, a nema sumnje da je takav ishod razveselio i dio bh. reprezentativaca koji su susret gledali iz Seattlea.

Pred Zmajevima je sada najvažnija utakmica dosadašnjeg dijela prvenstva. Dvoboj s Katarom mogao bi odlučiti njihovu sudbinu na Svjetskom prvenstvu i otvoriti vrata plasmana u nokaut-fazu natjecanja.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaBosna I Hercegovina
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