Bizarna teorija Engleza o golčini koju im je zabio Baturina, za sve okrivili klima uređaj

Engleski komentator Jim Proudfoot iznio je bizarnu teoriju o golu hrvatskog reprezentativca Marina Baturine za izjednačenje protiv Engleske u utakmici prvog kola skupine L Svjetskog prvenstva.

Engleska je pobijedila Hrvatsku 4-2, a prvo poluvrijeme je završeno 2-2.

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, a izjednačio je Martin Baturina prekrasnim udarcem s dvadesetak metara u 36. minuti.

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Engleski golman Jordan Pickford nije uspio zaustaviti udarac, iako je imao loptu na ruci, što je potaknulo Proudfoota da iznese svoju prilično nevjerojatnu teoriju.

"Jako sam iznenađen što je lopta kod prvog gola prošla pored njega nakon što sam vidio snimku. Iako je udarac bio jak, vidi se da je bio na lopti, ali mu je prošla između glave i ruke. Ne znam igra li klima uređaj ulogu u tome. Iako nije to samo njegova pogreška, cijeli niz grešaka njegovih suigrača prethodio je pogotku", rekao je Proudfoot u talkSPORT Daily Podcastu.

Stadion u Dallasu, na kojem je odigrana utakmica, bio je klimatiziran zbog visokih temperatura, a iz istog razloga na ovom Mundijalu uvedena je trominutna pauza za osvježenje (hydration break).