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Najstariji izbornik nije mogao suspregnuti suze nakon povijesnog uspjeha: 'Bila je ludnica'

Najstariji izbornik nije mogao suspregnuti suze nakon povijesnog uspjeha: 'Bila je ludnica'
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Curacao, jedna od četiri zemlje koje debitiraju na Svjetskom prvenstvu, ostvario je iznenađenje

21.6.2026.
6:58
Sportski.netHina
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Curacao, mali otok u nizozemskim Karibima, osvojio je svoj prvi bod na svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu, odigravši bez golova s Ekvadorom u subotu u Kansas Cityju.

Nakon što su u prvom kolu oba sastava upisala poraze, pobjeda se nametala kao imperativ i za Ekvador i za Curacao kako bi produžili nadu za nastavak natjecanja.

Curacao, jedna od četiri zemlje koje debitiraju na Svjetskom prvenstvu, ostvario je iznenađenje u susretu u kojem je Ekvador imao čak 27 udaraca.

Najzaslužniji je bio vratar Eloy Room (37) koji je radio "čuda". Čuvar mreže Miamija u USL Championshipu (neka vrsta druge lige u Sjevernoj Americi), izluđivao je ekvadorske igrače.

"Život me naučio kako uvijek treba nastaviti raditi i učiti pa izazovi mogu postati prilike. Normalno je osjećati bol i razočaranje, ali još nije gotovo. Imamo još 100 minuta pred sobom u kojima ćemo pokušati ostvariti svoj cilj. U nogometu postoje stvari koje se ne mogu objasniti, sve što bih sada rekao bilo bi kontraproduktivno. Željeli smo pobijediti, u tom nismo uspjeli i ja snosim odgovornost", rekao je ekvadorski izbornik Sebastian Beccacece.

Dick Advocaat, najstariji izbornik ikada na SP-u, bio je presretan.

 

 

"Od samog starta imali smo potporu ljudi Curacaa. Pogotovo tijekom prošlog tjedna i 7-1 poraza od Njemačke, ljudi na našem otoku su slavili i bili sretni. Večeras je bila ludnica i ljudima kojima život nije uvijek lagan želim da proslave ovaj uspjeh. Odigrali smo utakmicu na pravi način, naši navijači su bili toliko entuzijastični usprkos rezultatu iz prve utakmice, a igrači su im uzvratili na pravi način."

CuracaoSvjetsko Prvenstvo 2026.EkvadorDick AdvocaatEloy RoomEloy Room
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