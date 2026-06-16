Otkriveno što čeka hrvatske navijače na prvoj utakmici na SP-u: 'To se neće tolerirati'

Naš je savjet da navijači budu mudri i da se ne upuštaju u rasprave s policijom. Nikakvo nasilno ponašanje ne dolazi u obzir, istaknula je Renee Pea, generalna konzulica RH u Los Angelesu pod čijom jurisdikcijom je i Teksas, uoči susreta Hrvatske i Engleske u Dallasu.

Dvoboj "Vatrenih" i "Gordog Albiona" je pred vratima. Hrvatski navijači polako stižu u Dallas gdje će se 17. lipnja na AT&T stadionu, koji će za vrijeme World Cupa nositi ime Dallas stadion, igrati susret prvog kola L skupine između Hrvatske i Engleske.

U gradu je pripremljen niz događanja, od koncerata do parade i navijačkog kortea.

"Pripremamo cijeli niz događanja u Dallasu, važno je napomenuti kako će Generalni konzulat RH u Los Angelesu tih dana premjestiti svoje aktivnosti u Dallas kako bi mogli pomoći hrvatskim državljanima i našima navijačima. Ako izgube putovnice ili ako im se bilo što drugo dogodi bit ćemo tamo kako bi im mogli pomoći," kazala je Pea za Hinu.

Ministarstvo vanjskih i europski poslova i Generalni konzulat u Los Angelesu organizirat će dva koncerta u trećem najvećem teksaškom gradu. Tajči i Ante Gelo Band nastupit će u FIFA-inoj Fan zoni u Fair parku. Prvi koncert je 16. lipnja u 16.00 sati, a drugi je nakon utakmice u 20.00 sati.

"Nadamo se da će se svi lijepo zabaviti, a naša reprezentacija pobijediti," dodala je konzulica Pea.

Naglasila je kako će privremeni konzulat biti u dijelu koji se zove Ambassador Row, desetak minuta udaljenom od Dallas stadiona, a svi detalji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, odnosno Facebook stranici Generalnog konzulata u Los Angelesu.

Preporučila je navijačima što raniji dolazak na stadion zbog sigurnosnih kontrola.

"Naš je savjet da navijači budu mudri i da se ne upuštaju u rasprave s policijom jer su naglasili da se agresivno ili nasilno ponašanje neće tolerirati. Nošenje i konzumiranje alkohola na ulicama je zabranjeno, a na stadionima će se prodavati isključivo uz predočenje putovnice," kazala je.

Istaknula je, ukoliko se navijačima nešto dogodi, završe u bolnici ili budu uhićeni, da zatraže da se obavijesti konzulat kako bi im se moglo pomoći.

Spomenimo i kako će navijačka skupina "CFE - Mi Hrvati" dan prije utakmice organizirati povorku u centru grada na čijem će čelu biti jahačice koje će nositi hrvatsku zastavu. Iza njih ići će četiri kočije s navijačima odjevenima u kaubojske odore, potom velika zastava navijačka zastava ekipe iz Crikvenice i Bribira, te navijački korteo.

Povorka počinje u 19:15 po lokalnom vremenu kod Civic Gardena (1014 Main St). Odatle će se kretati prema Ferris Plazi (400 S Houston Street). Tamo će biti postavljena bina s koje će se obratiti predstavnici grada Dallasa i Vlade RH, a nastupit će i klapa Samoana.