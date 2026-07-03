Schildenfeld: 'Mislim da je tehnologija oduzela emociju nogometu'

Hrvatska je u petak rano ujutro poražena 2-1 od strane Portugala i tako u šesnaestini finala završila svoj put na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Bila je to utakmica u koju su "Vatreni" loše krenuli, no kako je vrijeme odmicalo naša je reprezentacija igrala sve bolje te je na kraju izgubila pogotkom u sudačkoj nadoknadi.

No, ta će utakmica biti zapamćena prije svega po brojnim dvojbenim sudačkim odlukama, uključujući i poništeni pogodak za izjednačenje Joška Gvardiola u sudačkoj nadoknadi. Taj je pogodak poništen jer je čip u lopti procijenio kako je lopta prije nego što je došla do Gvardiola dirala Matanovića te time stavila Pašalića, asistenta za pogodak, u zaleđe. Tu je situaciju za RTL komentirao bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld.

"Teško mi je reći. Nažalost, imamo tehnologiju koja nije razjasnila ništa. Ta lopta ne mijenja smjer niti Matanović utječe na igru. O jedanaestercu još možemo pričati, ali mislim da je tehnologija koja tako utječe na pogotke oduzela emociju nogometu", rekao je Schifo pa nastavio:

"Ipak, na sudačke odluke ne možemo utjecati, ali na pogreške možemo. Pokazalo se da je kroz cijelo prvenstvo za nas svaki centaršut bio opasan i to smo na kraju i platili. Ono što je dobro je drugo poluvrijeme, gdje su ti mladi igrači pokazali da mogu pružati dobre partije".

Schildenfeld je komentirao i potencijalne odlaske izbornika Dalića i kapetana Luke Modrića:

"Odlazi najuspješniji izbornik do sada. Osvojili smo velike medalje, a tko god dođe imat će težak zadatak. No, imat će mladu i dobru ekipu koja je pokazala dobre stvari i pokazala da ima što za pokazati, a do sljedećeg prvenstva bit će još spremnija i iskusnija. Što se tiče Luke, on puno znači. Pokazao je kvalitetu, i on i Perišić, i želim im da odigraju još jedno prvenstvo. A ako Luka odluči da je to to, treba mu ustati, zapljeskati i zahvaliti za sve", rekao je između ostalog bivši hrvatski reprezentativac.

Što je sve Gordon Schildenfeld rekao pogledajte u videu na vrhu teksta.