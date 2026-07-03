Riječi legendarnog Engleza o Hrvatskoj obilaze svijet: 'Žalosno'

Legendarni engleski nogometaš koji sada radi kao stručni komentator Gary Lineker osvrnuo se na ispadanje Hrvatske sa Svjetskog prvenstva nakon poraza u šesnaestini finala od Portugala.

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U sudačkoj nadoknadi hrvatska je zatresla mrežu za 2-2, ali gol Joška Gvardiola poništen je nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa nakon minimalnog kontakta lopte i kose napadača Hrvatske Matanovića.

"Zaista mi je žao Hrvatske jer, još jednom, nakon jedne velike utakmice više pričamo o VAR-u nego o samom nogometu. Hrvatska je mislila da je ostvarila jedan od najvećih trenutaka svoje nogometne historije. Igrači su slavili, navijači su eksplodirali od oduševljenja, a onda je sve stalo dok su suci pregledavali snimke i povlačili ofsajd linije. To je zaista srceparajuće", rekao je Lineker pa ponovio svoj stav o VAR-u:

"Uvijek sam smatrao da VAR treba ispravljati jasne i očigledne greške, a ne provoditi minute analizirajući situacije koje nitko ne može primijetiti u stvarnom vremenu. Kada odluke zavise od najmanjih mogućih detalja, morate se zapitati da li ova tehnologija zaista unapređuje igru."

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"Portugal zaslužuje priznanje za prolazak dalje, ali nemoguće je zanemariti kontroverzu oko poništenog gola. Ne želite da se utakmica nokaut faze Svjetskog prvenstva pamti više po suđenju nego po nogometu", napomenuo je i zaključio:

"Moje srce je uz Hrvatsku. Dali su apsolutno sve od sebe, a završiti turnir na ovako surov i kontroverzan način zaista je teško gledati. Nogomet bi trebao ostaviti uspomene na nezaboravne trenutke na terenu, a ne na novu raspravu o VAR-u."