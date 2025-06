Legendarni Gary Lineker zabio je dva gola na SP na današnji dan, ali imao i 'nezgodu' na terenu

Gary Lineker za Englesku je reprezentaciju zabio 48 pogodaka što ga stavlja na četvrto mjesto vječne ljestvice. Napravio je to u 80 nastupa od 1984. do 1992.

Nastupio je na Svjetskim prvenstvima 1986. i 1990. te zabio čak 10 pogodaka, u Meksiku 1986. je zabio šest pogodaka i bio Zlatna kopačka turnira. Poznat je po tome i da nikada u karijeri nije dobio karton. Ipak, poznat je po još jednoj manje ljepšoj stvari. Iako je na datum 11. lipnja zabio čak dva gola na SP (1986. i 1990.), na taj se datum 1990. u utakmici grupne faze protiv Irske pokakao na terenu.

'Užasno sam smrdio'

"Uglavnom, utakmica je počela i bio sam dobro, a onda sam nakon otprilike 20 minuta počeo dobivati ​​grčeve. Nekako sam uspio dogurati do poluvremena i mislio sam da će biti sve u redu. Izlazimo na drugo poluvrijeme, deset ili petnaest minuta je prošlo i opet me počinju hvatati grčevi i pomislim: 'Oh, u nevolji sam.' Lopta je otišla lijevo niz lijevu stranu Iraca, a ja sam potrčao i pokušao nešto blokirati. Pao sam na tlo i na trenutak se opustio, a onda je samo zvučalo 'bum'.

11th June is a big day for @GaryLineker.



On separate occasions (86 & 90) he scored in the World Cup finals.



However, he only managed to shit himself on the pitch once.



That was in 1990 vs Ireland.

Bilo je kao: 'O, moj Bože', ali bilo je posvuda. Postoji dio, ako ste ikada vidjeli snimku, gdje Gary Stevens dolazi i pita što nije u redu. I ja kažem: 'Us*ao sam se.' Jednostavno nisam znao što da radim. Hvala Bogu da sam tog dana imao tamnoplave kratke hlače. Trljao sam se o travu kao pas. Nevjerojatno je koliko sam prostora pronašao nakon toga, užasno sam smrdio", ispričao je godinama kasnije Lineker.

