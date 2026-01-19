FREEMAIL
KLJUČNA UTAKMICA /

Navijači u transu, a Šola priča o pozadini Sigurdssonove iznenađujuće odluke za Nizozemsku

Maja Oštro Flis razgovara s navijačima, a Ines Goda Forjan s Vladom Šolom

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
19.1.2026.
17:08
Screenshot Rtl
Vlado Šola je uoči druge utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Euru protiv Nizozemske (18.00, RTL) razgovara s Ines Godom Forjan oko Sigurdssonove odluke da na popis za utakmicu ubaci Ivana Pavlovića i Raužana, a na tribine pošalje Verona Načinovića i Luku Lovru Klaricu. 

"Pretpostavka je da je Dagur, s obzirom da je gledao utakmicu protiv Švedske, pretpostavka je da je to reakcija na 3-3 zonu. Gdje njemu treba brži srednji vanjski, gdje mu treba i brži pivot koji će se ubacivati s leđa suparničke obrane i to je čisto akcija - reakcija. To je Dagurova taktička reakcija", kazao je Vlado Šola i dodao:

"Oni su svjesni da puno stvari nije štimalo u zadnjoj utakmici. Nadam se da su radili na tome i da su te stvari doveli u red. Treba nm discipliraniji i organiziraniji napad. Da ne srljamo i da nismo brzopleti u organizaciji. Treba nam kvalitetnije vraćanje u obranu. I dečki, igrajte s puno više samopouzdanja. Imam osjećaj da si stalno u nekom grču, a ne trebaju biti u grču. Trebate igrati najbolje što znate i doće sve na svoje mjesto". 

