Promjene u sastavu rukometaša: Ulaze dvije velike nade

Kako doznajemo, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson nakon pobjede s puno muka protiv Gruzije odlučio je osvježiti sastav.

Tako su za utakmicu s Gruzijom na tribinama završili Luka Lovre Klarica i Veron Načinović, dok su umjesto njih ušli Ivano Pavlović i debitant na velikim natjecanjima Zlatko Raužan. Ova odluka izbornika dolazi nakon što je Hrvatska s puno muke pobijedila Gruziju (32-29), a niti Klarica niti Načinović nisu zadovoljili. Umjesto njih ušle su dvije velike nade hrvatskog rukometa, a je li to bio mudar potez saznat ćemo danas u 18:00, kada igramo protiv neugodne Nizozemske, koju nismo pobijedili od 2015.

Prijenos osiguran za sve navijače

Za sve ljubitelje rukometa u Hrvatskoj osiguran je prijenos ove važne utakmice. Dvoboj između Hrvatske i Nizozemske na rasporedu je u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, s početkom u 18:00 sati.

Prava za prijenos Europskog prvenstva i ove godine ima RTL televizija, pa će se utakmica moći pratiti uživo na glavnom kanalu. Uz televizijski prijenos, utakmica će biti dostupna i putem streaming platforme VOYO, što omogućuje praćenje na različitim uređajima. Kao i obično, utakmici će prethoditi posebna studijska emisija "Vrijeme je za rukomet", koja počinje u 16:45 sati. Marko Vargek sa svojim će stručnim sukomentatorima, proslavljenim rukometašima Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, analizirati protivnike i najaviti sve što nas čeka u okršaju u Malmöu.

