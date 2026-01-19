Svi će gledati Hrvatsku, ali na Euru se igra još spektakularnih utakmica: Evo kada i gdje ih gledati

Europsko rukometno prvenstvo ulazi u ključnu fazu. Ponedjeljak donosi rasplet u skupinama A i C, ali za hrvatske navijače najvažniji dvoboj igra se u Malmöu, gdje izabranici Dagura Sigurdssona protiv Nizozemske traže potvrdu prolaska u glavnu rundu. Peti dan Eura bit će pun uzbuđenja, kalkulacija i vrhunskog rukometa.

Skupina B (Malmö)

18:00 Hrvatska - Nizozemska (RTL i platforma Voyo)

Nakon teškom mukom izborene pobjede protiv Gruzije, hrvatska reprezentacija nema pravo na opuštanje. Iako su upisali pobjedu 32:29, Kauboji su se dugo mučili s autsajderom. Nizozemcima je utakmica protiv Hrvatske ključna za ostanak u igri, što ih čini iznimno opasnim protivnikom. Pobjeda bi Hrvatskoj praktički osigurala prolazak, dok bi poraz zakomplicirao put uoči posljednjeg ogleda sa Šveđanima.

20:30 Švedska - Gruzija

Sudomaćin prvenstva i jedan od glavnih favorita, Švedska, u drugom susretu skupine igra protiv Gruzije. Šveđani su uvjerljivo svladali Nizozemsku i traže drugu pobjedu za potvrdu prvog mjesta, dok se Gruzija, nakon sjajnog otpora Hrvatskoj, želi časno oprostiti od natjecanja.

Skupina A (Herning)

U ovoj skupini vlada potpuna neizvjesnost, jer uoči posljednjeg kola sve četiri reprezentacije imaju šanse za prolazak. Španjolska je u najboljoj poziciji s četiri boda, no još nije sigurna. Srbija i Njemačka imaju po dva boda, dok je Austrija na dnu bez bodova, ali s teoretskom šansom.

18:00 Srbija - Austrija (platforma Voyo)

Nakon iznenađujuće pobjede protiv Njemačke, Srbija ima priliku pobjedom nad Austrijom napraviti ogroman korak prema drugom krugu. Austrijancima igra samo pobjeda kako bi zadržali minimalne izglede za prolaz.

20:30 Njemačka - Španjolska (platforma Voyo)

U derbiju kola sastaju se Njemačka i Španjolska. Nijemcima je pobjeda imperativ za prolazak skupine, dok Španjolcima i bod može biti dovoljan za prvo mjesto. Rasplet ove skupine ovisit će o svakom golu.

Skupina C (Oslo)

U skupini C situacija je riješena. Francuska i Norveška su s po dvije uvjerljive pobjede već osigurale plasman u glavnu rundu.

18:00 Češka - Ukrajina (platforma Voyo)

Dvoboj reprezentacija koje su upisale po dva poraza i bore se isključivo za treće mjesto u skupini i oproštaj od prvenstva.

20:30 Francuska - Norveška (RTL 2 i platforma Voyo)

Sudar titana odlučivat će isključivo o pobjedniku skupine i, što je još važnije, o broju bodova koji se prenose u sljedeću fazu natjecanja. Obje su reprezentacije pokazale iznimnu snagu u prva dva kola.

