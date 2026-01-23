Spektakl zajamčen: Veliki i važan susret u našoj skupini između dvije brze ekipe

1. kolo Glavne runde Europskog prvenstva 0 Slovenija : 0 Švedska

Najava

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island u vrlo teškoj i borbenoj utakmici i tako došla do svoja prva dva boda u drugom krugu, takozvanoj glavnoj fazi.

U 20:30 igra se vrlo važan susret naše skupine između dvije reprezentacije koje su upisale sve tri pobjede u svojoj skupini prve faze i tako prenijele dva boda u drugi krug, Slovenije i Švedske.

Domaćinu Švedskoj neće biti nimalo lako jer su Slovenci pokazali strašnu brzinu i nepredvidljivost unatoč brojim izostancima. U Sloveniji dominiraju Domen Makuc i Blaž Janc koji vuku sve konce u slovenskoj igri.

Protiv Hrvatske smo vidjeli koliko je moćna Švedska reprezentacija i ovdje nas čeka ogled dvije ekipe koje igraju izrazito brz rukomet.

