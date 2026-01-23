FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRO IH ZNAMO /

Spektakl zajamčen: Veliki i važan susret u našoj skupini između dvije brze ekipe

Spektakl zajamčen: Veliki i važan susret u našoj skupini između dvije brze ekipe
×
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Slovenije i Švedske pratite na portalu Net.hr

23.1.2026.
18:27
Dominik Franculić
Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
1. kolo Glavne runde Europskog prvenstva
23.01.2026.
20:30
0
Slovenija
 
:
0
Švedska
 

Najava

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Island u vrlo teškoj i borbenoj utakmici i tako došla do svoja prva dva boda u drugom krugu, takozvanoj glavnoj fazi.

U 20:30 igra se vrlo važan susret naše skupine između dvije reprezentacije koje su upisale sve tri pobjede u svojoj skupini prve faze i tako prenijele dva boda u drugi krug, Slovenije i Švedske.

Domaćinu Švedskoj neće biti nimalo lako jer su Slovenci pokazali strašnu brzinu i nepredvidljivost unatoč brojim izostancima. U Sloveniji dominiraju Domen Makuc i Blaž Janc koji vuku sve konce u slovenskoj igri.

Protiv Hrvatske smo vidjeli koliko je moćna Švedska reprezentacija i ovdje nas čeka ogled dvije ekipe koje igraju izrazito brz rukomet.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte Šoštarićev gol u ključnom trenutku, je li ovo prelomilo utakmicu?

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026švedska Rukometna ReprezentacijaSlovenska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOBRO IH ZNAMO /
Spektakl zajamčen: Veliki i važan susret u našoj skupini između dvije brze ekipe