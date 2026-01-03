Susjedi i potencijalni hrvatski protivnici u problemima: Na Euro bez osam važnih igrača

Slovenska rukometna reprezentacija na Europsko prvenstvo u Skandinaviju putovat će s puno problema s izostancima. Desetkovanoj Sloveniji nedostajat će osam vrlo važnih igrača, piše 24ur.com.

Na Euru neće biti Nejca Cehtea zbog obiteljskih razloga, a zbog ozljede su otpali Jaka Malus, Mitja Janc, Tadej Kljun, Matic Grošelj, Miha Zarabec te Borut Mačkovšek i Blaž Blagotinšek. Miha Zarabec najzvučnije je ime i jedan od glavnih igrača, a obrambeno su vrlo bitni Mačkovšek i Blagotinšek.

Slovenci su započeli pripreme u kojima će igrati protiv Kuvajta, a zatim i pripremni turnir u Francuskoj gdje ih čeka Island pa zatim Francuska ili Austrija. Slovenija će u skupini u Norveškoj igrati protiv Crne Gore, Švicarske i Farskih otoka, a ako pođu u drugi krug opet će se susresti s Hrvatskom u skupini drugog kruga.

