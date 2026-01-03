FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DESETKOVANI /

Susjedi i potencijalni hrvatski protivnici u problemima: Na Euro bez osam važnih igrača

Susjedi i potencijalni hrvatski protivnici u problemima: Na Euro bez osam važnih igrača
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Slovenci su započeli pripreme u kojima će igrati protiv Kuvajta, a zatim i pripremni turnir u Francuskoj

3.1.2026.
12:54
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slovenska rukometna reprezentacija na Europsko prvenstvo u Skandinaviju putovat će s puno problema s izostancima. Desetkovanoj Sloveniji nedostajat će osam vrlo važnih igrača, piše 24ur.com.

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr. Portal Net.hr donosi vam jedinstveno rukometno iskustvo.

Na Euru neće biti Nejca Cehtea zbog obiteljskih razloga, a zbog ozljede su otpali Jaka Malus, Mitja Janc, Tadej Kljun, Matic Grošelj, Miha Zarabec te Borut Mačkovšek i Blaž Blagotinšek. Miha Zarabec najzvučnije je ime i jedan od glavnih igrača, a obrambeno su vrlo bitni Mačkovšek i Blagotinšek. 

Slovenci su započeli pripreme u kojima će igrati protiv Kuvajta, a zatim i pripremni turnir u Francuskoj gdje ih čeka Island pa zatim Francuska ili Austrija. Slovenija će u skupini u Norveškoj igrati protiv Crne Gore, Švicarske i Farskih otoka, a ako pođu u drugi krug opet će se susresti s Hrvatskom u skupini drugog kruga.

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

Slovenska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DESETKOVANI /
Susjedi i potencijalni hrvatski protivnici u problemima: Na Euro bez osam važnih igrača