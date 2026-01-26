FREEMAIL
DOBRI DUH DINO /

Slavić oduševio komentarom na slovenskog izbornika koji 'špijunira' našu reprezentaciju

'Ne ovisimo sami o sebi, ali na nama je da protiv Slovenije i Mađarske pobjeđujemo pa ćemo vidjeti što će se događati kasnije'

26.1.2026.
20:22
Sportski.net
Posebni su ovo dani za hrvatskog reprezentativnog golmana Dinu Slavića koji je RTL-ovoj Ines Godi Forjan s puno optimizma najavio sutrašnji dvoboj protiv Slovenije. 

San Hrvatske o polufinalu EP-a i dalje živi iako ne ovisimo sami o sebi. 

"Ne ovisimo sami o sebi, ali na nama je da protiv Slovenije i Mađarske pobjeđujemo pa ćemo vidjeti što će se događati kasnije."

Slovenci nas čekaju sutra. Valter Matošević je rekao kako očekuje da će nam to biti najteža utakmica dosad. 

"Istina, najteža utakmica na Euru. Jedan 'ajmo reći balkanski derbi i slažem se s Valterom da će biti najteža utakmica dosad."

Samo jedan poraz imaju Slovenci, izgubili su od Švedske kao i mi. 

"Iznenađenje prvenstva su s obzirom na veliki broj izostanaka, ali i dalje su vrhunska ekipa s igračima Barcelone."

Njihov izbornik Uroš Zorman prati emisiju 'Vrijeme je za rukomet' i od Mirze Džombe i Igora Vorija prikuplja informacije o našoj reprezentaciji. 

"Ma može on skupljati informacije gdje hoće i kako hoće, ja se nadam da ćemo mi na terenu pokazati da smo bolja momčad."

Što je sve rekao u razgovoru za RTL Danas pogledajte u videu iznad teksta. 

