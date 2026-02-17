Hanka Paldum stiže u Arenu Zagreb: 'Večeri uz Tomu Zdravkovića najljepše su mi uspomene u životu'

U godini obilježavanja 35. obljetnice smrti Tome Zdravkovića, legendarnog pjevača i autora emotivnih narodnih pjesama, Zagreb će mu odati veliku glazbenu počast. U Areni Zagreb, 28. ožujka, održat će se koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“. Riječ je o raskošnom glazbenom događaju izaziva izniman interes publike, što pokazuje gotovo rasprodana dvorana. Na pozornici Arene Zagreb nastupit će neka od najpoznatijih imena regionalne glazbene scene: Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića.

Posebno mjesto u programu pripast će i Hanki Paldum (69), jednoj od najvećih diva sevdaha i narodne glazbe, koja je s Tomom Zdravkovićem dijelila pozornice i prijateljstvo. „Imala sam sreću da sa Tomom Zdravkovićem nastupam više puta na raznim koncertima, kulturnim događajima i televizijskim snimanjima. Svaki susret s njim nosio je neku posebnu čaroliju, jer je Toma bio umjetnik koji nije samo pjevao – on je živio svaku riječ svojih pjesama” rekla je Hanka Paldum uoči koncerta, te se prisjetila njegovih posjeta Sarajevu.

“Posebno pamtim njegove česte dolaske u Sarajevo koje je iskreno volio i kojem se uvijek rado vraćao kad god bi bio slobodan. Volio je duh ovog grada, njegove ljude i merak koji se ovdje osjeti na svakom koraku. Često je nastupao u njemu omiljenom restoranu ‘Osmice’ kod poznatog ugostitelja Salke Kića, a ja sam tamo nerijetko odlazila sa svojim suprugom Muradifom Brkićem i prijateljima. Uživali smo u Tominoj pjesmi, u toj toploj emociji koju je u ogromnim količinama širio prema svojoj publici. Toma je bio po svemu poseban, boem neposrednih komunikacija, znao je svojom pjesmom zagrijati svaku dušu, a večeri provedene uz njega ostale su mi među najljepšim uspomenama mog života i karijere” zaključila je Hanka.

Neizbrisiv trag

Toma Zdravković preminuo je 30. rujna 1991. godine u 52. godini života, nakon duge borbe s teškom bolešću. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u glazbi, ali i životnu priču ispunjenu usponima i padovima, boemijom i iskrenom emocijom. Odrastao u siromaštvu, rano ostavši bez roditelja, svoje je životne rane pretočio u pjesme koje su postale himne kafana, ali i tihe ispovijedi mnogih slomljenih srca. Njegovi bezvremenski hitovi poput Kafana je moja sudbina, Dva smo sveta različita, Dotakao sam dno života, Prokleta nedjelja, Za Ljiljanu i Sliku tvoju ljubim i ove će večeri odzvanjati Arenom, izvedeni s posebnim poštovanjem prema originalu, ali prilagođeni velikoj koncertnoj pozornici.

Koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“ zamišljen je kao dostojanstvena i emotivna posveta čovjeku čija je filozofija života bila jednostavna, ali duboka: „Sve što možeš dotaknuti rukom, nije vrijedno. Ono što osjećaš u srcu, to je ono pravo.“ Upravo takva bit će i ova večer u Areni Zagreb – večer osjećaja, sjećanja i pjesama koje ne stare.