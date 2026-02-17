Ministar otkrio ono što ne bi smio: 'Ali svejedno hoću...'

Nizozemski ministar obrane Gijs Tuinman tvrdi da se američki borbeni zrakoplovi F-35 mogu "hakirati" poput pametnog telefona. Pristup softverskom kodu zrakoplova trebao bi mu omogućiti slobodno održavanje borbenih sposobnosti, prilagodbu novim prijetnjama te integraciju novog oružja i opreme.

"Reći ću nešto što ne bih smio, ali svejedno hoću: Možete 'hakirati' F-35 poput iPhonea", ispričao je u podcastu "Boekestijn en de Wijk", a njegove su tvrdnje prenijeli mediji, među njima i The War Zone.

Tuinman, koji obnaša dužnost ministra obrane od 2024. godine, nije ponudio nikakve smjernice kako bi se mogao hakirati softver borbenog zrakoplova, kojim bi se trebalo omogućiti upravljanje zrakoplovom bez američke podrške.

TWZ je tražio komentar od Zajedničkog ureda za program F-35 i proizvođača Lockhead Martina.

Ključna uloga SAD-a

Defense express navodi da većina operatera F-35 ovisi o podršci SAD-a. U prijevodu, bez Amerikanaca bi trebalo biti nemoguće razviti sposobnosti borbenog zrakoplova, integrirati novo oružje u njega ili zamijeniti određenu komponentu, kao i ispraviti "greške" u softverskom kodu.

Program koji pokreće F-35 nameće jedinstvena ograničenja vezana uz mogućnost operatera da samostalno uvede izmjene u softver zrakoplova te povezane sustave koji nisu u zraku. Gotovo svi F-35 zrakoplovi u operativnoj upotrebi dobivaju softverske nadogradnje putem mreže "na oblaku", čija je izvorna verzija poznata kao Autonomic Logistics Information System (ALIS). Dugotrajni problemi s ALIS-om doveli su do razvoja nasljednika Operational Data Integrated Networka (ODIN), na koji se još uvijek postupno prelazi.

Mreža ALIS/ODIN ima puno više zadaća od same distribucije softverskih nadogradnji i logističkih podataka. Ona služi i kao sučelje za učitavanje misijskih podatkovnih paketa koji sadrže iznimno osjetljive informacije za planiranje operacija — uključujući podatke o neprijateljskoj protuzračnoj obrani i druge obavještajne informacije, na zrakoplove F-35 prije izvršenja zadaće, kao i za preuzimanje obavještajnih i drugih podataka nakon povratka s leta.

Nema dokaza da se može uspješno hakirati

Do danas je jedino Izrael uspješno ispregovarao sporazum kojim može instalirati domaći softver na svoje zrakoplove F-35I, kao i na druge načine upravljanja svojim mlažnjacima izvan mreže ALIS/ODIN.

Za ove lovce su karakteristične datoteke podataka o misiji (MDF). To je zapravo elektronička uputa za borbeni sustav zrakoplova, koja mu omogućava izračunavanje i izgradnju putanje leta s minimalnom radarskom vidljivošću. Te MDF datoteke generira u SAD-u jedinica njihovih zračnih snaga. Spectrum Warfare Group, koja bi trebala primati informacije od svih zrakoplova F-35, analizira ih i daje operativna ažuriranja.

Na stranu toga, trenutačno nema dokaza da se softver F-35 zaista može ne samo hakirati, već i neovisno ažurirati i modificirati. Pritom, Nizozemska je običan partner drugog reda u programu F-35 pa je diskutabilno može li učinkovito održavati letjelicu bez pomoći SAD-a.

A jedini partner prve razine je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje možda ima širi pristup kodu. Budući da je BAE Systems značajno sudjelovao u razvoju samog F-35, odgovoran je za proizvodnju 13-15% zrakoplova, isključujući motor, a također opskrbljuje SAD stražnjim dijelom trupa za sve F-35, kao i sustavom za elektroničko ratovanje, podsustavima za kontrolu leta i nizom drugih komponenti.

POGLEDAJTE VIDEO: Farmacija u službi aviokompanija: Zahvaljujući čudotvornom lijeku - avioni će trošiti manje goriva