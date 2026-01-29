Danski stručnjak koji je glavna tema u Hrvatskoj stao na našu stranu: 'Potpuno razumijem'

Rasmus Boysen, danski rukometni stručnjak, ovih je dana u centru pozornosti u Hrvatskoj. Prvo je sve naše rukometaše motivirao tako što im je predvidio da će biti razočarenje turnira, a onda se posuo pepelom, hvalio naše i dobro prihvatio podbadanja hrvatskih navijača.

Sada je stao na hrvatsku stranu i kritizirao EHF zbog loše organizacije. "Zaista mogu razumjeti hrvatsku frustraciju EHF-om. Prvo, oni su – zajedno s Islandom – morali igrati odlučujuće utakmice dva dana zaredom. Zatim su – opet zajedno s Islandom – morali provesti cijeli dan putovanja do Danske, uključujući petosatnu vožnju autobusom.

Zatim su, kao jedina polufinalna momčad, bili smješteni 40 kilometara od arene. To nije ništa novo. Često postoje velike razlike u rasporedu i uvjetima na ovim prvenstvima.

Europska rukometna federacija jednostavno mora osigurati sportsku pravednost. Nažalost, sportska pravednost i dalje je manjkava – i na velikim turnirima i u europskim klupskim natjecanjima....", napisao je Boysen na svom X-u.

