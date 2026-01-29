FREEMAIL
CRO BOYSEN /

Danski stručnjak koji je glavna tema u Hrvatskoj stao na našu stranu: 'Potpuno razumijem'

Danski stručnjak koji je glavna tema u Hrvatskoj stao na našu stranu: 'Potpuno razumijem'
Foto: Rtl

Sada je stao na hrvatsku stranu i kritizirao EHF zbog loše organizacije

29.1.2026.
17:16
Sportski.net
Rtl
Rasmus Boysen, danski rukometni stručnjak, ovih je dana u centru pozornosti u Hrvatskoj. Prvo je sve naše rukometaše motivirao tako što im je predvidio da će biti razočarenje turnira, a onda se posuo pepelom, hvalio naše i dobro prihvatio podbadanja hrvatskih navijača.

Sada je stao na hrvatsku stranu i kritizirao EHF zbog loše organizacije. "Zaista mogu razumjeti hrvatsku frustraciju EHF-om. Prvo, oni su – zajedno s Islandom – morali igrati odlučujuće utakmice dva dana zaredom. Zatim su – opet zajedno s Islandom – morali provesti cijeli dan putovanja do Danske, uključujući petosatnu vožnju autobusom.

Zatim su, kao jedina polufinalna momčad, bili smješteni 40 kilometara od arene. To nije ništa novo. Često postoje velike razlike u rasporedu i uvjetima na ovim prvenstvima.

 

 

Europska rukometna federacija jednostavno mora osigurati sportsku pravednost. Nažalost, sportska pravednost i dalje je manjkava – i na velikim turnirima i u europskim klupskim natjecanjima....", napisao je Boysen na svom X-u. 

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
CRO BOYSEN /
Danski stručnjak koji je glavna tema u Hrvatskoj stao na našu stranu: 'Potpuno razumijem'