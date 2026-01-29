Čak petorica naših rukometaša nominirana za momčad turnira: Možete i vi glasati

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak igra novo polufinale velikog natjecanja. U 17:45 igrat ćemo protiv Njemačke u Herningu i tražiti prolaz u finale.

Iza naših rukometaša sedam je teških, ratničkih utakmica u kojima su upisali šest pobjeda. EHF je nominirao čak petoricu naših reprezentativaca za najbolju momčad turnira. To su Zvonimir Srna, čovjek na kojeg, nažalost, ne možemo računati u finalu. Zatim, Luka Cindrić, kapetan Ivan Martinović, Mario Šoštarić te Zlatko Raužan.

Utakmice Europskog prvenstva u rukometu gledajte na RTL-u i platformi VOYO.

Čak i vi možete glasati i pomoći našim reprezentativcima da uđu u all-star momčad Europskog prvenstva. Glasati možete do 31. 1. 2026., u 23:59h na aplikaciji Home of Handball.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je lijepo prisjetiti se ovih trenutaka? Izabrali smo najbolje od najboljeg iz pobjede protiv Mađara