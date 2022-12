Jedan od najboljih hrvatskih rukometaša ikad, veliki sportski i životni ratnik Petar Pero Metličić, javio nam se putem google meeta i samo za Net.hr najavio SP u rukometu u siječnju, koji ćete moći pratiti i gledati na RTL televiziji u siječnju.

Perina riječ itekako ima težinu

Naravno, kad razgovarate s legendom, slavnim kapetanom Hrvatske koji nam je donio toliko golova i slavlja, čovjekom koji je uvijek išao na glavu za svoju zemlju i klub, čija riječ itekako ima težinu u rukometnom svijetu, čiji komentari odjekuju u hrvatskom sportskom medijskom eteru, onda ima tema napretek i počašćeni smo što nam je gost u posebnom božićnom video intervjuu.

Gdje je Petar Metličić, kako je podnio nogometna uzbuđenja? Ispričao nam je i što se dogodilo 2003. nakon poraza od Argentine na SP-u i kako su se uspjeli tako podići i otići do kraja u Portugalu, okitivši se prvim svjetskim zlatom...

Dotakli smo se, naravno, naše glavne teme - hrvatske rukometne reprezentacije i predstojećeg SP-a u Švedskoj i Poljskoj.

Petar Metličić i ovog reprezentativnog natjecanja bit će sukomentator i dio jakog tima RTL-a koji će pratiti rukometna uzbuđenja na Mundijalu, a svi se nekako nadamo kako ćemo na krilima nogometaša samo nastaviti sanjati sportski san, uživati i biti dio nečeg velikog...

'Nismo prvi razred momčadi, ali to ne znači da nismo opasni'

"Nismo prvi razred momčadi koje bi se mogle boriti za medalju, iako to ne znači da Hrvatska nije opasna. S tim razmišljanjem treba ući na ovo prvenstvo. Ima dosta promjena, nekih igrača više nema. Možda će ovi mladi neki sad eksplodirati. Iako, Hrvatska ima relativno dobar ždrijeb, ali opet, ne može se ništa garantirati što će biti. Malo onako pušemo na hladno. Nakon ova dva zadnja natjecanja nismo mogli biti zadovoljni nikako, nadam se da će se dojam popraviti", kazao nam je Pero Metličić i ulazi u genezu popularizacije sporta i povezanosti tog segmenta s uspjesima...

"Mladi traže idole, da bi dobili idole trebaš i rezultat. Kad je rezultat, veći je interes za sport. Jer, kod nas ljudi samo vole pobjednike. Bogu hvala, već 20 godina s manjim odstupanjem hrvatski rukomet je uspješan načelno, ali moraš se stalno dokazivati. To je tako u životu. Kod nas prosjek ne prolazi i mi moramo težiti najvišem i nadati se najvišem. No, mala smo baza, ali u rukometu se događalo kad se najmanje nadalo nešto veliko. Uvijek se treba nadati da se može", objašnjava nam Petar Metličić koji je kritičan rukometni komentator, posebno kad je riječ o Hrvatskoj, a prošlog EP-a koji se igrao u Mađarskoj i Slovačkoj ušao je u verbalni sukob s izbornikom Horvatom i dijelom njegove obitelji i bilo je dosta vatreno tih dana.

Bez dlake na jeziku i s ogromnim autoritetom

Pero nema dlake na jeziku i kaže ono što misli, a nekima to, eto, očito smeta jer misle da nije tako. Osvrnuo nam se Petar Metličić i na to i otkrio hoće li i početkom sljedeće godine, kad SP počne i Vrijeme je za rukomet,

"Moramo se vratiti na tvorničke postavke i ići iz utakmice u utakmicu kao da je posljednja. No, ima na turniru dosta podjednakih ekipa. Sigurno da je prošlog EP-a bilo malo veselo kako bi rekli, ali u principu, sve su to stvari koje su meni na duši, onda kažeš. Možda nekad nisi u pravu, možda nekad nije dobro ali ja sam takav. Ali onda opet, s druge strane, vjerojatno si imam za pravo reći neke stvari."

Bio je Petar Metličić detaljan i objasnio...

"Bogu hvala, prošao sam sve, osjetio i bio dio tog tima, ali opet ne mora biti to objektivno, nego je moja subjektivna misao. Bit ću tu prvi najveći navijač, ali isto tako ako nešto nije dobro reći ću. No, nije mi to zla namjera. Imam pravo reći neke stvari, ali kažem, to su samo moje riječi. Teško ti je, to je tvoja reprezentacija i ne možeš biti imun na sve. Kao komentator ipak moraš zadržati i mirnoću, ali opet, nisam ja neki veliki profesionalac. No, pokušavam biti objektivan", naglašava nam Pero Metličić i dodaje kako mu je Island jako zanimljiva ekipa.

Obratite pozornost na Island

"To će biti ekipa koja će sigurno pomrsiti račune. Nadam se da se mi tu negdje realno možemo ugurati, najmanji cilj nam mora biti među osam zbog olimpijskih kvalifikacija. To je minimun i prvi cilj. Izgubili smo Tokyo i nismo išli na taj OI."

Upitali smo ga i smeta li našim rukometašima još uvijek kad ih javnost i mediji nazivaju Kaubojima? Upravo je Petar Metličić zajedno s ekipom to otkrio na prošle rukometne sezone naše reprezentacije...

"Iskreno, ne znam kakva je sad situacija. Vjerojatno ih smeta. Mislim, ako se nešto spominje, vjerojatno ih to smeta. Nespretno ime za jednu reprezentaciju Hrvatske, ali postoji tu čitava povijest zašto je to tako. Nisu to baš klasični Kauboji s divljeg Zapada, nego karakterno, po ponašanju. Mi smo bili dosta zaigrani kad smo se odlučili za Kauboje, malo divlji, ali uvijek iskreni i pošteni.I uvijek smo na terenu davali sve od sebe".

Pogledajte o čemu smo sve razgovarali i što nam je sve rekao Pero Metličić, veliki kapetan hrvatske rukometne reprezentacije i jedan od najvećih rukometnih autoriteta u zemlji.