Ovo su sve kalkulacije pred posljednje kolo: Možemo proći i ako izgubimo

Ovo su sve kalkulacije pred posljednje kolo: Možemo proći i ako izgubimo
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Situacija je sada jasna, posebice što se pobjede tiče

27.1.2026.
22:28
Dominik Franculić
Sanjin Strukic/pixsell
Pretposljednje kolo Europskog prvenstva u rukometu nije moglo bolje proći za našu reprezentaciju. Hrvatska je pobijedila Sloveniju, a ostale dvije utakmice naše skupine su završile remijem što je odlično za Hrvatsku.

Situacija je sada jasna, posebice što se pobjede tiče. Ako slavimo protiv Mađara idemo u polufinale s prvog mjesta. To znači da ćemo tamo igrati protiv druge momčadi iz Skupine I što će biti pobjednik susreta Francuska - Njemačka, to jest, i Danska može biti druga ako ne pobjedi Norvešku

U slučaju remija s Mađarskom - moguće je da završimo, prvi, drugi ili treći. Prvi ćemo biti ako Švedska ne pobjedi, a treći ćemo biti i ispasti ako pobjede i Švedska Švicarsku i Island Sloveniju. 

Hrvatska može proći i s porazom od Mađarske. To će se dogoditi ako Švedska ili Island ne pobjede. 

Idemo mi pobijediti pa ništa više neće biti bitno.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva drama! Pogledajte udarac koji je zapečatio sudbinu favorita

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
ZNAMO I PROTIVNIKE /
Ovo su sve kalkulacije pred posljednje kolo: Možemo proći i ako izgubimo