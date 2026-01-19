FREEMAIL
KAPETANOVI GOLOVI /

Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića

Trebat ćemo ga u top izdanju ako želimo u boj za medalju

19.1.2026.
21:35
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
Hrvatska reprezentacija u Malmou je svladala Nizozemsku 35:29 i tako izborila drugi krug Europskog prvenstva kolo prije kraja. 

Sjajan je bio Ivan Martinović s devet golova. Proglašen je igračem utakmice i na svojem prvom prvenstvu kako kapetan Hrvatske odlično vukao ekipu. 

Nakon utakmice protiv Gruzije u prvom kolu kada je blijeda Hrvatska teško izborila pobjedu, Martinović je za RTL obećao bolje izdanje u sljedećoj utakmici. 

"Obećajem da ćemo biti bolji", rekao je Marta i ispunio obećanje. Zabio je devet komada, od kojih su neki bili u 'pravo vrijeme' kada se odlučivala utakmica. 

"Morali smo popraviti sve segmente i to smo učinili. Ušli smo totalno drugačije u utakmicu nego protiv Gruzije, bio je to drugi mentalitet i to nam treba ako hoćemo pobjeđivat velike reprezentacije. U svlačionici smo si rekli da se moramo opustiti. I danas smo imali nekoliko grešaka, pogotovo u obrani ali pomogli smo Kuzmanoviću, a u napadu smo bili puno pametniji. Nizozemci su imali ozlijeđenog Baijensa i to im je malo otežalo. Idemo po pobjedu nad Švedskom", rekao je Martinović. 

Iako Hrvatska malo 'šteka' na početku ovog Europskog prvenstva, uz ovakvog Martinovića sve je svakako puno lakše, a trebat ćemo ga u top izdanju ako želimo u boj za medalju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Debitant prelomio ključnu utakmicu: Zlatko Raužan briljirao

Ivan MartinovićHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
