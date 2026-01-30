Njemačka u problemu uoči polufinala: Važna karika upitna za susret protiv Hrvatske

Uoči polufinalnog ogleda Europskog prvenstva protiv Hrvatske, u njemačkom taboru vlada oprez. I dok se momčad Alfreda Gislasona priprema za jednu od najvažnijih utakmica turnira, zdravstveno stanje Toma Kieslera postalo je središnja tema iza kulisa.

Mladi obrambeni specijalist, koji je na ovom prvenstvu izrastao u jednog od najpouzdanijih igrača njemačke reprezentacije, neočekivano je otpao uoči četvrtfinala protiv Francuske. Sat vremena prije početka utakmice donesena je odluka da neće nastupiti, a ubrzo se doznalo kako je riječ o ozbiljnim zdravstvenim tegobama koje su ga zadržale u hotelu.

Njemačka je i bez njega uspjela nadigrati branitelja naslova i izboriti mjesto među četiri najbolje reprezentacije, no pitanje njegove dostupnosti ostalo je otvoreno. Izbornik Gislason nije skrivao koliko mu izostanak Kieslera komplicira planove, iako je istaknuo da je momčad pokazala karakter i stabilnost i bez ključnog obrambenog oslonca.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 16.40 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 17.45 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Situaciju dodatno otežava činjenica da odluka o njegovu nastupu neće biti donesena unaprijed. Stručni stožer je iz dana u dan pratio njegovo stanje, svjestan da bi svaki prerani povratak mogao donijeti više rizika nego koristi. Uz to, posebna se pažnja posvećuje mogućnosti širenja infekcije unutar momčadi, što je dodatni razlog za oprez.

Kiesler je na ovom prvenstvu debitant, ali je vrlo brzo stekao povjerenje izbornika i suigrača kako navode njemački mediji. Njegova fizička prisutnost, čitanje igre i agresivnost u obrani učinili su ga jednim od najistaknutijih defenzivaca turnira, zbog čega se u njemačkom taboru nadaju da će se uspjeti oporaviti na vrijeme.

Uz njega, protiv Francuske nije nastupio ni iskusni Rune Dahmke, što je otvorilo prostor igračima koji su ranije bili pošteđeni zbog velikog opterećenja. Time je Gislason barem djelomično riješio kadrovske dileme, ali ne i glavni problem kako nadoknaditi potencijalni izostanak obrambenog lidera u utakmici koja vodi prema finalu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dagur puknuo pred polufinale: 'Igrači nisu reklama!'