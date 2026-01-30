Poznato tko sudi ključnu utakmicu Hrvatske na Euru

EHF je objavio imena sudaca koji će voditi završne utakmice Europskog rukometnog prvenstva u Herningu, uključujući oba polufinala, susret za treće mjesto i veliko finale.

Hrvatsku u petak od 17:45 čeka polufinalni ogled s Njemačkom, a povjerenje za vođenje tog dvoboja dobio je slovenski sudački par Bojan Lah – David Sok. Ako se hrvatska reprezentacija izbori za finale, utakmicu za naslov sudit će crnogorski dvojac.

Drugi polufinalni susret, u kojem se sastaju Danska i Island, bit će u rukama norveških sudaca.

Ipak, umjesto same završnice, velik dio pozornosti posljednjih dana zauzela je kritika organizacije prvenstva. Izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson javno je ukazao na probleme, što je izazvalo brojne reakcije i dobilo značajnu podršku rukometne javnosti.

Sudački parovi

Njemačka – Hrvatska (petak, 17:45): Bojan Lah, David Sok (Slovenija)

Danska – Island (20:30): Lars Jorum, Havard Kleven (Norveška)

Utakmica za treće mjesto: Andreu Marin, Ignacio Garcia (Španjolska)

Finale: Ivan Pavičević, Miloš Ražnatović (Crna Gora)

