Rukometaši Zagreba danas igraju prvi dvoboj osmine finala Lige prvaka protiv jakog francuskog Montpelliera. Zagrebova rukometna bajka nastavlja se u Areni Zagreb. Dugo su Zagrebaši sanjali ovaj dvoboj, dvomeč, ovu fazu i mogućnosti koje imaju u elitnom natjecanju...

To je prvi puta da će Zagreb igrati osminu finala otkad se Liga prvaka igra u formatu s dvije skupine po osam momčadi. Posljednji puta Zagreb je osminu finala igrao 2019. godine, kada je protivnik bio tada makedonski Vardar, dok je posljednji puta osminu finala Lige prvaka Zagreb prošao u sezoni 2015/16 kada mu je protivnik bio njemački RN Löwen. Tada je momčad vodio Veselin Vujović, današnji trener Nexea iz Našica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Montpellier je uspješan klub dugi niz godina kojeg vodi 62-godišnji Patrice Canayer, trener oko kojeg je formirana francuska reprezentacija koja je kasnije dosegnula svjetske visine, čovjek koji je zlatnim slovima upisan u povijest francuskog rukometa, isto kao i Lino Červar u hrvatskom rukometu. Patrice Caneyer je 1994. postao trener Montpelliera i okruglih 30 godina vodi momčad, ali nakon ove sezone odlazi.

Kada je Patrice Canayer došao na klupu Montpeillera bio je vrlo mlad trener gladan napretka, iskoraka, iskustva i znanja u struci. Imao je samo 34 godine, a prije toga vodio je pariški Asnieres u kojem je proveo dobar dio igračke karijere, koja nije bila tako uspješna kao sad trenerska mu, ali mu je dala i daje mu znanje u znanju, pogled iznutra. U Asnieresu je Canayer bio šest godina i to se pokazalo kao dobar put jer je puno naučio za to vrijeme. To je vjerojatno bio presudni trenutak za francuski rukomet i njegov uzlet, govore rukometni kroničari, tvrde medijski zapisi i stručnjaci...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O njegovim trenerskim postignućima, mogućnostima i vrijednostima govori i ovaj podatak - Patrice Canayer je s Montpellierom u 15 godina ostvario postignuća za divljenje. Dva je puta bio europski prvak, a u svojim vitrinama trenerske uspješnosti ima i 14 naslova prvaka Francuske, 13 Kupova Francuske. Montpellier je trenutno treća momčad Francuske, iza PSG-a koji je uvjerljivi broj 1 i Nantesa protiv kojeg se bori za prolaz do Lige prvaka. Međutim, na Zagrebovoj klupi sjedi trener iz sjene Andrija Nikolić.

Lino Červar, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik i trener svih vremena, najavio nam je današnju utakmicu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek treba biti optimista. Ne vidim da je Montpellier toliko baš bolji od Zagreba, odnosno vidim da RK Zagreb ima šansu. Pokazali su da su se popravili obranu, mnogo je čvršća, a iz obrane sve polazi. Zadovoljan sam i s mladim trenerom Andrijom Nikolićem koji je stvarno uspješan. Andrija Nikolić potvrđuje da hrvatska trenerska struka ima kvalitetu pojedinaca za koje nismo mislili ili ne mislimo da su kvalitetni. Da dobiju i ostali priliku, možda bi i oni bili takvi. Nikolić je dobitak. Za njega se nije mislilo da je, ali eto, vidimo kakav posao Nikolić radi. To je ohrabrenje za naš rukometm našu trenersku struku u Hrvatskoj, u domaćoj ligi i naravno da je dobro da je Zagreb prošao u osminu finala Lige prvaka. Montpellier je na papiru favorit, ali objektivno Zagreb ima šansu", govori nam u uvodu Lino Červar.

Stiglo je tako i pet minuta, za neke vječnog pomoćnika, za neke trenera iz sjene. Sve je u očima promatrača. Kako bilo, Andrija Nikolić radi jako dobar posao kao trenutni trener prve momčadi RK Zagreb.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veselin Vujović nam je u velikom intervjuu prije tri mjeseca pohvalio rad i rezultate Andrije Nikolića, svom nekadašenjm pomoćniku na klupi Zagreba. Slavku Goluži je bio pomoćnik triput, Kasimu Kamenici, pokojnom, nikad prežaljenom Zlatku Saračeviću i Nenadu Šoštariću. Nikolić je primjer da se mladim trenerima u Hrvatskoj treba dati više šanse.

"Je, baš je Nikolić trener iz sjene i da naravno, to za više šanse je bio oduvijek moj stav. Međutim, onda dođe taj slučaj i mislim da je Nikolić ovu našu tvrdnju potvrdio. Trebalo bi ulagati i više u naše igrače i u domaćoj ligi i u naše trenere. Trener je prvi čovjek sustava i isplati se u njih ulagati. To su obično treneri koji zagrizu, koji vole sport, koji vole posao koji rade. To su ljudi koji će trajati, dok igrači, kod njih vidiš, više-manje, to je neka i pogreška, da još neizgrađeni dovoljno odlaze u inozemstvo misleći kako će tamo ne znam što napraviti, ali u stvari pokazuje se da se često prerano odlučuju na odlazak u inozemstvo, što je pogrešno i nije dobro. S dobrim trenerima bit će bolja situacija i u hrvatskim klubovima, naravno, uz materijalnu bazu. Bez pomoći neće ići naprijed, ali u svakom slučaju veseli me Nikolićev slučaj i uvjeren sam da ima u Hrvatskoj još takvih Andrija Nikolića, takvih dečki kojima se treba dati prilika. Doduše, Nikolić je bio samozatajan. Nije onaj koji se nameće, ali o njemu sam imao uvijek visoko mišljenje. Dosta sam s njim znao i pričati. Drago mi je zbog njega, zaključio je Lino Červar na tu temu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A sad slijedi spektakl.