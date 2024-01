Mirko Alilović, golman Wisle Plock, slavni bivši hrvatski rukometni reprezentativac koji je svojim obranama izluđivao suparnike u dresovima drugih reprezentacija, za portal Net.hr dao je stručni komentar o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na EP-u, Goranu Perkovcu, projektu legende, teme koju je otvorio Drago Vuković sinoć u razgovoru, stručnom komentaru koji je odjeknuo...

"Mi smo u zadnjih 13 godina ispucali smo gotovo sva imena s hrvatske trenerske rukometne scene. Donijelo nam je rezultat, nije donijelo, ajmo reći da smo uvijek tu negdje. Uzmemo medalju pa nas nema, evo, četiri godine. I sve to nekako, plivamo, a ne znamo gdje plivamo. Ako pričamo o projektu Saveza, mislim da treba dobro razmisliti i onda dati jednom čovjeku ključeve u ruke na 4 godine, znači jedan olimpijski ciklus. Bez obzira kako to bilo, bez obzira kakvi njegovi planovi bili. Ako se ukaže povjerenje jednom treneru, onda da taj trener ima jedno vrijeme da napravi rezultat. Da složi svoju ekipu i da može nakon tri-četiri godine reći složio si ekipu, dali smo ti sve u ruke, nisi napravio rezultat i doviđenja. Ovakvo mijenjanje izbornika svakih godinu dana nije dobro ni za HRS, niti za trenere niti za ljude koji potencijalno možda žele doći raditi kod nas, jer nemaju sigurnost, objašnjava nam Alilović.

Mirko je nastavio elaborirati situaciju...

"Moje mišljenje, ovako ću vam sad reći, mi u zadnjih 15-20 godina nemamo ni jednog trenera u jakom europskom klubu. Bit ćemo brutalno iskreni. Niti jedan hrvatski trener se ne spominje u kontekstu niti jednog velikog kluba. Tu pričamo o prvih pet Nijemaca, Kielce, Wisla, Veszprem, Pick Szeged, Barcelona... Ni prije dok je bilo još više klubova, niti jedan hrvatski trener se nije spominjao u tom kontekstu. Znači, to je zabrinjavajuće. Zadnji treneri koji su bili su Zdravko Zovko i Lino Červar u Metalurgu, dok su igrali Ligu prvaka. Danas, u današnje vrijeme, mi nemamo niti jednog trenera koji vodi vrhunski europski klub i to je zabrinjavajuće. Budimo iskreni, to je zabrinjavajuće."

Možda bi, tvrdi Mirko, HRS trebao šansu dati strancu...

"Zamislite da imate samo igrače iz hrvatske lige ili igrače koji imaju, ajmo reći - 10-12 klubovima, u nekim ligama. To bi bilo zabrinjavajuće. Dal' treba Perkovcu dati povjerenje još idućih mjesec - dva - tri, godinu dana, ne znam, Nije na meni. Neka Savez odluči. Moje iskreno mišljenje, sve reprezentacije u Europi su se okušale sa strancem. Švedsku vodi Norvežanin, Nizozemsku vodi Šveđanin, Španjolci vode dosta reprezentacija. Svi pokušavaju nešto novo, nešto drugo, pa zašto onda i mi to ne bi pokušali? Jer, ako ne ide s našom bazom, onda možda da nekom damo ključ u ruke dvije godine, pa da vidimo što će napraviti."

O Perkovčevoj izjavi imao je svašta za reći. Mirko je izbacio samo činjenice...

"Ja mislim da nikakvog razloga za takvu jednu izjavu Perkovca, ni motiva, ne bi trebalo biti. Prvo, njegova izjava da igraju po 10 minuta u svom klubu, to je laž. To je apsolutna laž. Zato što smo prije prvenstva rekli, hvalili da svi igraju dobre minutaže u svojim klubovima i sad odjednom smo okrenuli priču da igraju 10 minuta. To je čista laž i insinuacija. Kao drugo, Zagreb je klub koji je ove godine koji je s Kielcem odigrao neriješeno doba, koji je s Aalborgom odigrao remi doma, koji je svim ekipama u Ligi prvaka stvorio probleme. Nositelj tog kluba je Klarica, Srna i Mandić. To su igrači iz hrvatske lige. I Kuzmanović, da ne zaboravimo hit ovog prvenstva. I on je iz hrvatske lige."

"To je od Perkovca o igračima stvarno ružno zvučalo. Ružno je zvučalo i to da nitko ne igra u svojim klubovima. Svi igraju u svojim klubovima - i Lučin ovdje u Wisli i Mihić ovdje u Wisli. Jelinić igra u Szegedu. Cindrić igra u Bukureštu. Dule igra u Kielu. Jel' me razumijete? Svi igraju u svojim klubovima puno. Nepotrebna je to izjava, kao prvo zbog samih igrača koji će se nakon što čuju to, onako malo neugodno osjećati. Ali dobro, to je možda bilo i pod stresom. Izbornici su po velikim pritiskom. Možda je puk'o pod određenim pritiskom. Nije u redu s njegove strane da se daju takve izjave o ligi, klubovima, igračima. Jer, to su igrači koje je on birao i koje je o doveo u reprezentaciju, da budu na velikom natjecanju."

O čemu smo s Mirkom Alilovićem još pričali pogledajte u videu gore.