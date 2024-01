Mario Kelentrić razotkrio je sve ključne detalje u igri hrvatske rukometne reprezentacije protiv Mađarske na Europskom rukometnom prvenstvu. Nažalost, Perkovčevi jurišnici izgubili su danas u drugom krugu skupine I od Mađarske 29-26 u Kolnu. Hrvatski rukometaši su protiv sporih, tromih, ali snažnih Mađara radili gluposti, igrali spor rukomet, staromodan, kontruproduktivan za uspjeh Hrvatske, odnosno produktivan za Mađare. Goran Perkovac neke stvari sigurno nije dobro napravio i najveća odgovornost je na njemu...

Izbornik je morao probati s Marinom Šipićem. Takav je Marin pivot, jak, moćan, za razgrnuti, zabiti, u situaciji kad je Banhidi, 131 kg težak i 207 cm visok kružni napadač u naletu, prijeko potreban da se s takvom jednom gromadom bori, da ga zaustavi, da se s njim ne gura, nego na maštovitost i snagu nadmudri. Isto tako, nije nam jasno zašto je Mateja Mandića mijenjao početkom drugog dijela, ako je golman Zagreba bio u naletu i uzeo 7 lopti iz 21 pokušaja, a da ne govorimo igra Hrvatske s igračem više. To je bila katastrofa. Jednostavno, ova momčad gubi glavu u prijelomnim, ključnim trenucima, što je i priznao Luka Cindrić nakon dvoboja.

Puno je upitnika nad glavama hrvatskih rukometnih zaljubljenika na koje treba dati odgovor. Mario Kelentrić je idelan za to. Kele jako hvali dečke, brani čitavu reprezentaciju i ne želi da sad svi udare, po starom hrvatskom običaju, po reprezentativcima i izborniku Goranu Perkovcu. Ali, neke stvari želi jasno reći, naglasiti, razotkriti... Što se dogodilo?

"Tek je utakmica završila i teško je staviti sve u jedan segment, zašto smo izgubili. Kao što smo izgubili, mogli smo dobiti. Opet taj igrač više, ja ne znam što radimo kad je igrač više. Ni suparnički trener ne može snimiti što mi to radimo. Pravimo dosta tehničkih pogrešaka, najgori smo u tom segmentu, možda su jedne ili dvije reprezentacije na turniru gore od Hrvatske. Mađarska nije bolja, ali stjecajem okolnosti i nekim našim odlukama je dobila."

"Ova reprezentacija nije limitirana, ona tek dolazi... Žao mi je što na ovom turniru nismo iskoristili neke stvari koje su evidentne. I ona ovom turniru bi napravili puno bolji rezultat. Ne znam zašto se neke stvari događaju. Po meni, neke odluke... Ne znam zašto je Šipić 60 minuta zacementiran za klupu. Upravo je on jedan od pivota koji bi dobro došao jer je prgav, iskusan, jako dobar i kvalitetan. Mogli smo ga puno više iskoristiti. Cindrić i Karačić su nam na mnogim turnirima donijeli pobjedu. Ne znam zašto se nije probala varijanta s Cindrom na srednjem, Karačićem na lijevom. Ne znam zašto je Karačić izašao nakon dva dobra poteza... Ima tu dosta, puno pitanja, uz tehničke pogreške i sve što smo nabrojali, izgubili smo tako kako smo izgubili. Nejasno mi je i zašto je Perkovac mijenjao Mandića krajem prvog dijela? Jer, branio je dobro, iako je Kuzma reagirao odlično. Ako protiv Mađara ne igraš brzo, ne znam protiv koga ćemo igrati. Išli smo 6 na 6 protiv njih, a oni su fizički jači od nas. Dosta smo se trošili, a pritom smo napravili dosta tehničkih grešaka. Davali smo im loptu u ruke... Žao mi je, jako mi je žao. Odigrali su jako dobar turnir, iako on nije gotov. Ali, ova grupa je nevjerojatna. Ne bi se trebali raspasti".

"Ne bih htio kritizirati Perkovca, ja sam u stanu u Njemačkoj, oni su tamo u Kolnu, na turniru... Zašto svaku utakmicu ne igramo kao protiv Francuske i Španjolske? Da smo igrali tako lepšršavo, kao protiv Španjolaca, mi bi dobili 4-5 razlike. Zašto svaku utakmicu ne igramo tako, zašto ne trčimo brzi centar?! Pa, oni su visoki i teški, ne mogu biti brži od nas. Nisam da lete glave, da se smijenjuje, ali mora napraviti Perkovac dobru analizu. Jer, to su greške koje se vide iz aviona. Morao je probati na neki drugi način dobiti Mađare. Nije ovo strašno, ali je šteta. Malo smo se svi podigli poslije Španjolske, ali to je bilo nerealno. Jednostavno, život ide dalje. Ne trebaju prevelike kritike, ne treba biti pljuvanja kojeg imamo u svom mentalnom sklopu. Više mi je žao Austrije i Francuske nego današnje utakmice. Zadnja tri natjecanja smo bili loši, na ovom turniru nismo, ali na kraju se broje bodovi. Imamo zalog za budućnost. Ne znam gdje je Luka Cindrić, on je trebao biti predvodnik ove generacije. Žao mi je što Cindrić nije preuzeo palicu da povede mlade dečke, a ne da ulazi s klupe i da igra 10-15 minuta. Vjerojatno postoji razlog za to, ja ga ne znam".

