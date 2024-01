Je li Goran Perkovac bivši? Ne znamo, ali prema sinoćnjem razgovoru Veselina Vujovića i Zorana Gobca mogli bi tako što zaključiti. Međutim, ne znači da će se to i dogoditi. Naime, nakon što je Veselin Vujović podigao prašinu svojim medijskim nastupom u kojem je otvoreno sebe stavio na raspolaganje za funkciju novog izbornika Hrvatske i podržao tezu da Hrvatskoj (ne)treba stranac, javio nam se u petak ujutro i otkrio nam kako ga je sinoć zvao alfa i omega hrvatskog rukometa Zoran Gobac.

Vujović: 'Hrvatskoj treba ne stranac, nego netko s ovih naših prostora'

Vujo nam je i objasnio kako rukometnoj reprezentaciji Hrvatske, u biti, ne treba stranac, nego čovjek s prostora propale Jugoslavije, s istog govornog područja, netko tko poznaje jezik, kulturu, mentalitet, ljude, igrače... Veselin Vujović sebe ne smatra strancem u Hrvatskoj i navodi kako ga javnost i novinari u našoj zemlji ne smatraju strancem. Ponosi se anketama pojedinih medija u kojima je on uvjerljiv izbor, pobjednik u anketama za Perkovčevog nasljednika. Polako, idemo po redu. Od najvažnijeg... obrtnuta piramida otkrit će neke stvari...

"Razgovarao sam jučer poslijepodne sa Zoranom Gopcem. Evidentno je da neću biti izbornik Hrvatske. On je mene zvao vezano za mjesto izbornika Hrvatske, ja nikad ne bi po tom pitanju zvao. Mogu ga zvati za milijun drugih stvari, ali ne i za mjesto izbornika, da nekog fektam... pa radije bih... oboje smo se u tom razgovoru složili da bi to stvarno bilo kontraproduktivno. Otpor bi bio veliki u samom startu. Ali, ne od javnosti jer javnost u velikom broju glasa za mene i obični čovjek prepoznaje te stvari, ali pd toh ljudi koji imaju specifičnu težinu kad je hrvatski rukome tu pitanju. Njima ne zamjeram ništa niti u jednom trenutku. Imaju pravo na svoje mišljenje. Zašto je to tako u Hrvatskoj, ja ne znam."

Gobac u razgovoru s Vujom: 'Vuja, moram reći, ali ti nikad nećeš biti izbornik Hrvatske'

Detaljno nam je opisao sadržaj razgovora njega sa Gopcem...

"Što se tiče mog telefonskog razgovora s Zoranom Gopcem, kaže on meni - Vuja, moram reći, ali ti nikad nećeš biti izbornik. Ti znaš koliko te ja cijenim, volim i poštujem. Ako nema izbornika među nama onda bolje da nas nema uopće. Tako mi je kazao, u tom kontekstu. Znači, da se u Hrvatskoj mora pronaći izbornik koji će biti primjeren onom što hrvatski rukomet treba. Rekao sam da je Zagreb sasvim druga priča, da je reprezentacija druga. Reprezentacija Hrvatske u rukometu je ipak nacionalni prioritet, a u Zagrebu ipak ima i stranaca igrača, imao je klub i trenera sastrane, i ja sam bio u nekoliko situacija. I on i ja smo se zgrozili na komentare da se meni radi mjesto u reprezentaciji. Zaključili smo da smo prije nekih 30 godina napravili svojevrsni pakt na kojem su sudjelovali KGB, CIA, NASSA valjda. Tada smo kazali da ću ja 2024. biti izbornik Hrvatske (smijeh). Na to smo se smijali."

Je li Zoran Gobac, u biti, u telefonskom razgovoru otkrio sudbinu Gorana Perkovca? Zazvonilo nam je u glavu - u Hrvatskoj moramo pronaći izbornika koji će biti primjeren onom što hrvatski rukomet treba.

Je li Zoran Gobac u razgovoru otkrio sudbinu Perkovca?

"(Smijeh). Tako je, jasno da je, ali sve to nije službeno, nego spekulacije... nije mi spomenuo Zoran ime novog izbornika. Ja imam neku svoju ideju, ali zadržao bi ju za sebe."

Recite nam sad, ne možete ostati tajnoviti, zakopčani...

"(Smijeh). Reći ću samo ovo - svakom sljedećem izborniku želim sve najbolje i bit ću navijač Hrvatske i dalje, iskreni, bez fige u džepu. Osim ako ne budem izbornik neke druge reprezentacije, pa ću morati biti za svoju ekipu. Ne znam tko može biti izbornik. Perkovac je platio jednu školu, ozbiljno je platio sve. Nedostajalo mu je nekoliko igrača. Bilo bi možda pogrešno ga mijenjati, jer bi mogao sve poremetiti. Treba paziti, idu kvalifikacije za OI. Baš treba paziti, ljudi koji odlučuju o tome morat će znati sve rizike i prednosti svog poteza."

Dosta se prašino diglo oko toga što želite biti izbornik Hrvatske...

Dosta se prašine diglo

"Pretpostavljam da bi se isto prašina digla da je netko drugi bio u pitanju, tipa Zorman, Pajovič itd... Svi oni koji u Hrvatskoj dolaze sa strane, jednostavno u ovom trenutku nisu poželjni. Imala je Hrvatska veliku, zlatnu, svemirsko dobru generaciju Balića, Metličića itd... Dosta bivših trofejnih hrvatskih rukometaša nekako se još prije predodredilo da budu treneri. Naravno, njihovi veliki rezultati njima idu u prilog. I samim time, oni su protivnici da novi izbornik bude netko sa strane. Pa kad pogledate kako su kritizirali Babića, Perkovca pa sad Horvata. Što mislite, kako bi kritizirali mene da sam u toj situaciji. To bi bila katastrofa."

Naišli ste na otrovne strelice od strane Nenada Kljajića. Smeta li vam to, zašto je udario po vama i kako gledate na sve što je rekao?

'Vrlo nisko od Nenada Kljajića da me tako omalovažava, to što je rekao o meni su nebuloze'

"Nenad Kljajić je rekao da imam ogroman prostor u hrvatskim medijima, da postoje te neke grupe koje se, kao, organiziraju da bi glasali na društvenim mrežama za mene. E, vjerujte mi, odavno se nisam toliko nasmijao. Znači, baš plakanje... Vrlo nisko od Nenada Kljajića da me tako omalovažava, diskreditira. Ali Neno, javnost ne možeš prevariti, a ne, ne. Ne znam zašto je to rekao, mi se znamo puno godina i nikad prema njemu nisam ništa negativno plasirao. To što je on rekao, sve to što je ispričao su nebuloze. Ja i dalje kad ga budem sreo pozdravit ću ga. Nikad niti jednu ružnu riječ neću reći protiv njega, a to što on govori, što ja tu mogu, pa ne mogu to ja zabraniti".

'Moj dojam se promijenio nakon poraza od Mađarske i Islanda, pa normalno da je'

Nama ste nakon Francuske pozitivno govorili o hrvatskim rukometašima i Perkovcu, a par dana nakon drvlje i kamenje...

"Imao sam jedan dojam o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji nakon Španjolske jedan, nakon Austrije drugi, a kako je turnir odmicao došlo je do otrežnjenja. Logično da nakon onih patnji protiv Mađarske i Islanda, tragikomedije, dolazi do mojeg nekakvog zaokreta u komentiranju na medijskoj sceni. Hrvatska je bolja i od Mađarske i od Islanda. Vidjeli smo dobru igru protiv Francuske. Javnost očekuje od nekog tko poznaje rukomet, tko radi u njemu, tko je bio rukometaš, da kaže ono što vidi. Nemam razloga folirati i govoriti u finom tonu kad se vidjelo da te stvari nisu dobre. I sam Perkovac je rekao da nisu dobri, kritizirao je i prvu hrvatsku ligu, igrače, spomenuo je i njihovu, kao, manju minutažu... To mu nije trebalo, veliki broj igrača iz domaće lige su imali značajnu ulogu na turniru. Bio je vruć, pritisak, pa je rekao to što je rekao, neobjektivno... nije mu lako, nije lako biti izbornik Hrvatske."

Jednu bitnu stvar nam je istaknuo:

"Uvijek je lakše promijeniti izbornika nego 20 igrača. To je tako. Jako puno znači kako su ga senatori Duvnjak, Karačić i Cindrić doživjeli kao trenera i stručnjaka. I to može puno značiti, donijeti prevagu. Imate ponekad situaciju da izbornik napravi loš rezultat, ali igrači i dalje stoje iza izbornika. Tada kažu - mi nismo bili pravi, izbornik je sve napravio dobro."

Prema našim informacijama, ekipa i ne stoji baš iza Perkovca...

"Na terenu se to nije pokazalo, ali to bi morao netko reći malo jasnije i glasnije, ako ne - ovo će biti samo naš hipotetski zaključak", završio je Veselin Vujović.

