Hrvatska muška rukometna reprezentacija junački je pala protiv Francuske. Jučer u Kölnu Perkovčeva družina izgubila je u prvoj svojoj utakmici u grupi I drugog kruga 34-32. I to bez lidera, kapetana, najboljeg hrvatskog rukometaša, barem za potpisnika ovih redaka, Domagoja Duvnjaka. Zbog svega što je napravio, na koji se način odnosi prema nacionalnom dresu i kolektivu...

Prvi poraz na EP-u

Bio je to prvi poraz naših na turniru uopće, nakon dvije pobjede protiv Španjolske (ta se posebno pamti) i Rumunjske, te remija protiv Austrije. Tek sad vidimo koliko je taj remi, u biti, dobar, nakon iznenađenja kojeg su kreirali Austrijanci protiv Furije i Mađarske u drugom krugu...

Doduše, zbog remija Francuske protiv Švicarske i dosadašnjih nastupa Hrvatske na turniru, naravno, što je najveći zalog optimizma kojeg smo gradili uoči reprezentacije koja je sinonim za dominaciju, smatrali smo kako naša rukometna vrsta može iznenaditi Tricolore.

Tehničke pogreške i bezidejnost u napadu u nekim trenucima

Nismo se prevarili previše, Kuzmanović, Srna, Šoštarić, Klarica, Maraš, Jelinić i ostali su bili blizu, ali tehničke pogreške i neimanje konkretne ideje u napadu, kumovali su porazu.

Veselin Vujović javio nam se kako bi prokomentirao Hrvatsku protiv Francuske. On je vidio dosta pozitivnih stvari u igri Hrvatske...

"Za mene su pozitivni dojmovi što se tiče hrvatske rukometne reprezentacije, bez obzira na vaše dojmove ili dojmove u vašoj zemlji, koji su vjerojatno u ovom trenutku, dvadesetak minuta nakon utakmice, drugačiji. Dakle, imamo jedan clasico europskog rukometa, sraz Hrvatske i Francuske. U zadnjih nekoliko godina taj clasico se nije izgubio, a znamo ga u vrijeme Balića i Karabatića, da je to bio jedan pravi, istinski clasico, čije su utakmice bile za sve sladokusce. Danas sam uživao, bez obzira na sve. Najbitnije od svega da je Hrvatska dobila puno. Kuzmanović je bio na vrhunskom nivou", kazao nam je u uvodu Veselin Vujović i nastavio:

'Kuzmanović je branio vrhunski'

"Bio je na vrhunskom nivou i bez golmana ne može biti dobrih rezultata. I Mandić i Kuzmanović su nevjerojatni potencijal. Oni će biti golmanski par za još jako puno godina. To je jedan ogroman dobitak, a tu nije kraj. Dobio si Zvonimira Srnu. Srnu koji je u ovom trenutku, za mene, možda nisam objektivan jer je on meni jako drag, najbolji obrambeni igrač u Europi. Ima najinteligentnija rješenja i najopasniji je igrač u toj prvoj liniji napada kad se povlači brzi centar. Malo ponekad nema strpljenja i ulazi previše u kontakt, ali on sve to nadmašuje svojom strašnom rukometnom inteligencijom i onom ljudskom. Od njega očekujem puno. Uvjeren sam da će se pola Europe otimati za njega".

Koji igrači za budućnost su vas još oduševili?

'Mateo Maraš je odigrao dobro svoju rolu'

"Mateo Maraš je dobro odigrao svoju rolu. Maraš je, bez obzira na sve, odigrao dobro. Hrvatska ima širinu na desnom vanjskom, dobili ste Klaricu, Maraša, imate Martinovića... To je jedno ulaganje u budućnost."

Definitivno je, ali u bitnim, ključnim trenucima reakcije su bile pogrešne, radile su se pogreške...

Slažem se s vama što se tiče reakcija u ključnim trenucima. Ona pogreška Glavaša u 48.-49. minuti - kad je bacio u aut iz polukontre i dvije greške Cindrića kad su bili isključeni Dika Mem i Veron. Tad je Cindrić poklonio dvije lopte i to su Francuzi kaznili. Dobar učinak golmana Hrvatske, prije svega Kuzmanovića, ali previše tehničkih grešaka hrvatske rukometne reprezentacije i to je na kraju je odlučilo. Znate, ne možete protiv Francuske igrati drugačije nego što je to igrala Hrvatska. Morate trčati, morate šutirati, jer ako odigrate statično protiv Francuza, nemate nikakve šanse. Oni 80% svojih prvih napada završavaju u prvih 15 sekundi. Jako su kreativni individualci koji, kad nitko na tribinama ne vidi riješenje, oni će ga naći."

Tako blizu, a tako daleko

Snažni su...

"Da, imaju jaki kontakt, naprave ogroman prostor, natrčai sljedeći igrač i oni to zabijaju. Opasni su s linije, iz polja, igrati protiv Francuske nije lako. Bez obzira na to da je Hrvatska i smanjila na najmanju mogući mjeru broj tehničkih pogrešaka, ipak se čini da su Francuzi trenutno još uvijek daleko, možemo onu tako blizu, a tako daleko. Oni tako igraju, takva su ekipa. Vi kad njih gledate i analizirate, ne možete pronaći neku šemu. Oni igraju totalni rukomet. Jeste li primjetili da kad se vrate u obranu, da se odmah postavljaju. Ma, to je jedan totalni rukomet zbog kojeg su u ogromnoj prednosti u odnosu na ostale selekcije. U ovom trenutku, njima jedino može parirati Danska i to su za mene dvije najbolje rukometne reprezentacije u Europi i na svijetu".

Realno, sad nakon 4 utakmice Hrvatske, dvije pobjede, remija i prvog poraza na EP-u, koliko daleko vidite Hrvatsku?

'Bez jednog Duvnjaka je Hrvatska odigrala jako dobro'

"Ne znam kakav je sud javnosti, ne znam što će reći Savez, iskreno vam kažem to. Ali, uz odsustvu jednog Duvnjaka, Hrvatska je odigrala jako dobro. Nedostajao je još i Martinović, ali čini mi se da ima Hrvatska roster, širinu, budućnost... Što god napravimo na ovom natjecanju, ne bi trebalo biti velike panike ili tragedije, žestokih kritika, osuda javnosti... Ne branim nikog, niti znam kako će Hrvatska završiti, ali uvjeren sam da će Hrvatska na sljedećim velikim natjecanjima igrati izuzetno važnu ulogu. Po onom što sam vidio protiv Francuske, Hrvatska ima potencijal da u sljedećih 10 godina bude u svim borbama za medalju."

'Rođen sam u Jugoslaviji, ali meni ste i dalje vi moj narod'

Zapalo nam ovo "što kod da napravimo"... Mi...

"Znate kako je, ja sam rođen u jednoj zemlji koja se zvala Jugoslavija i meni gdje god dođem, kao da sam kod kuće. Gdje god sam nekoć otišao, bio sam u svojoj zemlji. Dogodile su se neke stvari i gluposti, ali sve od Vardara do Triglava je moj narod. Tako ga živim, osjećam, dijelim ljude samo na dobre i loše", zaključio je Veselin Vujović.

