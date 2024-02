Poznati Islanđanin Dagur Sigurdsson, 50-godišnji islandski stručnjak, novi je izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije, te je u četvrtak ujutro i službeno predstavljen na konferenciji za novinare.- Više o tome čitajte - OVDJE.

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija 3. ožujka igra novu utakmicu protiv Rumunjske, ovog puta u Koprivnici. Susret je jako bitan u kvalifikacijama za EP. Gledajte ga u prijenosu UŽIVO od 17.00 na Voyo

U utorak smo kratko porazgovarali sa zvijezdama RK Zagreb i reprezentativcima Hrvatske - golmanom Matejom Mandićem i lijevim vanjskim Zvonimirom Srnom u Fresh Corneru na Tifonovoj benzinskoj u Velikoj Gorici.

Matej Mandić nam je rekao kako je bilo priča o Zlajinom povratku, ali kako nitko ništa nije točno znao. I onda je došao na trening i čuo veliku vijest. Zlaja vjerojatno dolazi...

"Ono, legenda je kluba, za sve nas je to prava stvar. Pomoći će ekipi koliko može", istaknuo je Mandić.

Upitali smo ga i o novom izborniku Daguru Sigurdssonu. Znalo se danima da će on biti Perkovčev nasljednik, Govorio nam je u konktekstu kad se dogodi...

"To je dobra stvar. Ovaj čovjek (Dagur Sigurdsson op.a)) iza sebe ima rezultate. Volio bih da napravimo dobre rezultate. Da odemo na OI, uzmemo medalju ako Bog da... imamo dobru ekipu. Tko se razumije u rukomet može zaključiti da hrvatska rukometna reprezentacija ima dobru ekipu, potentnu ekipu, puno materijala za budućnost. Puno mladih igrača koji će trajati deset godina. Možda petnaest i više. Nadam se da ukoliko novi izbornik to posloži, da možemo u narednim godinama očekivati neke medalje".

Goran Perkovac je dao sve od sebe, ali niste kliknuli vi igrači s njim. Što se dogodilo na toj 'liniji, u bitnoj vezi?

"A je. Mislim, ne znam, nije se dogodila ta kemija. Nije moje da komentiram", odmah nam je dao do znanja Matej Mandić. Nismo odustali na prvu...

Između igrača i izbornika se nije dogodila kemija?

"Nije moje da komentiram. Imao sam s Goranom Perkovcem dobar odnos i s trenerom golmana Valterom Matoševićem. Meni je taj odnos najvažniji. Dobro sam funkcionirao i sa svojim suigračima na EP u Njemačkoj. To mi je isto jedna od najbitnijih stvari, krucijalna bih rekao. Dobro sam se uklopio u momčad", zaključio je Matej Mandić, dobri naš Manda.

Veselin Vujović nam je za vrijeme trajanja EP-a rekao kako je Zvone Srna za njega najbolji obrambeni igrač Europe. Rekli smo Zvonimiru Srni to. ..

"(Smijeh).Hvala Vuji, on je bio prvo trener u Zagrebu, koji me doveo u Zagreb. Povukao me sa posudbe, tako da... hvala mu. Lijepe riječi od jedne veličine, imali smo odličan odnosa. Hvala mu", izjavio je Zvonimir Srna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nije se mogla sakriti informacija da je Zlatko Hovat opet u Zagrebu. Došao je na razgovor još prije nekoliko dana, pa bio na utakmici protiv Sesveta, priča nam Srna.

"Znamo što je Zlaja dao za hrvatski rukomet i RK Zagreb. Odličan čovjek, jako pozitivan. O igračkim kvalitetama ne treba pričati", naglasio je posebno Zvone Srna i nastavio:

"Zlaja Horvat nam se vratio i sretni smo. On je naš dugogodišnji igrač i kapetan. Vujo je otišao u Nexe. Lijepa je da su takve veličine u hrvatskoj ligi, da su se vratili u hrvatsku ligu. Bit će zanimljivo prvenstvo."