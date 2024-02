Pred rukometašima Zagreba ključna je utakmica sezone. Danas u Areni Zagreb od 18.45., moćni PSG izlazi na parket najveće dvorane u Hrvatskoj. Braća Karabatić prevode ovog velikana, a pobjeda RK Zagreb bi jamčila plasman u osminu finala Lige prvaka, u kojem su posljednji put bili prije pet godina.

Situacija je sljedeća

Zagreb je napravio ogroman posao za prolaz pobjedom u Kolstadu prošlog tjedna. Sada ima tri boda prednosti pred norveškim klubom koji je 7. u poretku i kako stvari stoje odluka bi trebala pasti u sudaru Kielca i Kolstada, isto od 18.45. Zagreb je na 6. mjestu.

Kolstad ne bi trebao pobijediti da bi Zagreb bio siguran u prolaz prije zadnjeg kola. Jer, dobije li Kolstad u Poljskoj, stvari će se dodatno zakomplicirati. Zadnje kolo igra doma s Pelisterom, posljednje plasiranom ekipom u grupi A. Otežavajuća okolnost je činjenica da je Kielce izgubilo sve nade za prolaz direktno u četvrtfinale i može mu se dogoditi da padne na peto ili šesto mjesto u poretku, koje bi mu moglo donijeti u četvrtfinalu jake momčadi Barcelonu, Veszprem ili Magdeburg. Ali, sumnjamo da bi dopustili takvo što.

Broj 1 je njemački Kiel. Iza je Aalborg sa dva i PSG sa tri boda manje u utrci za prolaz direktno u četvrtfinale. Kielu za potvrdu ostaju gostovanje u mađarskom Szegedu i domaća utakmica sa Zagrebom na kraju skupine. Vjerujemo da će ta posljednja biti rezultatski nebitna, pa ćemo je opušteno gledati. Zagreb može biti u nekim raspletima i bolje plasirani od šestog mjesta, no prioritet je prolaz, a hoće li doći u osmini finala Veszprem, Montpellier ili GOG Håndbold, to je u ovom trenutku manje važno.

Minimalno gledajući, i bod bi bio dovoljan, ali Zagreb taj bod može osvojiti u Kielu na kraju, no to je neizvjesnost koju nitko ne želi. Jasno je kako u ovom dvoboju nema minimalno-maksimalno, jer za dobiti PSG treba odigrati najbolju utakmicu sezone.

Faktor X

Bili smo u utorak na druženju s rukometašima u Fresh Corneru na Tifonovoj bezinskoj u Velikoj Gorici. Trener Andrija Nikolić, Ivan Čupić, kapetan Jakov Gojun, Matej Mandić, Luka Lovre Klarica, Zvonimir Srna te povratnik Zlatko Horvat, popularni Zlaja, slavni bivši kapetan Zagreba.

To je Zagrebova momčad s faktorom potrebnim za korak naprijed u elitnom natjecanju, misiju sezone, a započeli su ju sa druženjem s navijačima. Sprema se dobra podrška zagrebašima u Areni.

Mnogima je ova generacija Zagreba zagolicala maštu, jer igraju stvarno dobro i dobra su klapa. Kemiju potrebnu za osminu finala imaju, ali ponekad samo kemija nije dovoljno.

Andrija Nikolić bio je dobro raspoložen na druženju. Vidi se kako mu odgovara sve što se događa, kaže da ima plan i uviđa što igrači moraju napraviti, u taktičkom smislu, anulirati, da dođu do cilja. U stalnoj je komunikaciji s glavnim trenenerom Nenadom Šoštarićem. Da li igra u Parizu (21. rujna - Stade Pierre de Coubertin - poraz 35-31) može biti putokaz prema uspjehu protiv PSG-a?

"Sigurno da može. Prva i osnovna stvar je spriječiti njihove brze napade. Oni dosta golova zabijaju iz tranzicije. Tu su stvarno dobri. Pogotovo Luc Steins koji je iznimno brz i koji preleti s tom loptom s jednog kraja terena na drugi. Tu smo izgubili tu utakmicu u Parizu. Promijenit ćemo malo ovog puta. Naravno, mi smo bolji sad u tom segmentu i kad to zaustavimo, imamo velike šanse. Pritiska nemamo, odnosno imamo, ali to je onaj koji sam sebi postavimo. Kad se dobro pripremiš i kad si spreman za utakmicu, puno je lakše. Imaš plan, imaš vodilju, kako trebamo igrati, što trebamo raditi. Čujem se sa trenerom Šoštarićem, naravno da se čujemo", rekao nam je u uvodu Andrija Nikolić.

'Imam slobodu u donošenju odluka'

Ima li slobodu u donošenju odluka ili je pola-pola?

"Imam slobodu, ali i slušam. Naravno. Nenad Šoštarić je trener. Ali i imam slobodu da napravim ono što smatram da je dobro. Naravno, njegov savjet uvijek dobro dođe i sigurno puno pomogne".

Stiglo je i pet minuta, za neke vječnog pomoćnika, za neke trenera iz sjene. Sve je u očima promatrača. Kako bilo, Andrija Nikolić radi jako dobar posao kao trenutni trener prve momčadi RK Zagreb.

Veselin Vujović nam je u velikom intervjuu prije tri mjeseca pohvalio rad i rezultate Andrije Nikolića, svom nekadašenjm pomoćniku na klupi Zagreba. Slavku Goluži je bio pomoćnik triput, Kasimu Kamenici, pokojnom, nikad prežaljenom Zlatku Saračeviću i Nenadu Šoštariću.

"Nikolić je u klubu dugo godina, čovjek poznaje i zna sve, radi dobar posao. Tu su Ivan Čupić i Jakov Gojun, tu je i Dibirov. Oni imaju iskustvo. Tu su mladi momci, kojima navedeni znače puno, poput Kosa, Srne, Klarice imaju nevjerojatno veliku motivaciju. Osjetili su da mogu, osjetili su i znaju da taj europski vrhunski rukomet nije toliko daleko od njih. Igraju izuzetno dobro. Zagreb je zaslužio proći u drugi krug i na dobrom je putu", rekao nam je 30. studenog prošle godine Veselin Vujović.

Zamalo napustio rukomet

Prošlog je ljeta zamalo napustio rukomet zbog obiteljskih razloga. Kaže Andrija kako je to bila takva faza. Andrija Nikolić u bodovima ove sezone u Ligi prvaka izgleda ovako - osvojeno 10 od ukupnih 12. Jedna situacija zorno dočarava da je trener iz sjene.

Naime, bilo je puno novinara i igrača Zagreba, pa se u jednom trenutku Andrija Nikolić maknuo u stranu jer nije bilo mjesta, među novinare iza, pustivši da igrač pričaju. Netko mu je šaljivo i dobacio da se sakrio iza, u tom kontekstu. Svi smo se nasmijali na to... simpatična situacija. Dosta zorno o priči koja slijedi...

"Nema tu tajne uspjeha. Teško mi je išta kazati po tom pitanju. Vjerujem da su ti momci sazreli, stekli iskustvo prijašnjih godina igranja Lige prvaka i mislim da je došao trenutak da pokažu što mogu", kratko nam je kazao Andrej Nikolić i na naše pitanje vidi li se u budućnosti na klupi RK Zagreb kao glavni trener, samo je istaknuo:

Vidjet ćemo sve za budućnost'

"RK Zagreb ima trenera i on je Nenad Šoštarić. Vidjet ćemo za budućnost, nekakve planove imamo. Vidjet ćemo kakva će biti situacija tada. Nezgodno mi je govoriti o tome. Sigurno je to da bih jednog dana htio i ja biti na toj poziciji. Normalno, vidjet ćemo kako će sve ispasti na kraju. Mi Hrvati smo malo skloni euforiji. Kad je dobro, svi smo gore, kad to malo krene nizbrdo, onda dosta volimo "gaziti". Treba ostati smiren. Ovo je sport. Moramo se potruditi svaku sljedeću utakmicu odigrati dobro."

Euforija zna biti zeznuta stvar u određenim trenucima. Ne želimo biti zloguki prorok, ali na koji se način borite protiv toga?

"Unutar momčadi nemamo problema s euforijom ili nekom zanesenošću, s nečim što bi odvraćalo našim igračima fokus s utakmice, obveza, zadataka na terenu... mladi u momčadi su stabilni. Svi uostalom. Ono što nam je pomoglo da oni shvate da mogu, da dobiju još veće samopouzdanje. Sve su to dobri i skromni dečki i svjesni su toga da je sport jednostavno iz svake utakmicu u svaku. Doslovno iz utakmice u utakmicu moraš biti sve bolji i bolji. Sport ne dopušta loše. Uvijek te traži da budeš dobar. To je ono što oni shvaćaju, to je dobro."

Nikolić je stalno u poslu. Non stop... obitelj tu trpi.

'Moja je sreća da sam tu gdje jesam'

"Sigurno da trpi, ali evo, moram tu pohvaliti suprugu. Ona je preuzela veći dio obiteljskog posla. Ovisnik? Volim rukomet, volim ga..."

Znači, rukomet mu je doručak, ručak i večera.

"Otprilike".

Kako komentira dolazak Veselina Vujovića na klupu Nexea, rivala u prvoj hrvatskoj ligi i Zlatka Horvata od vas u Zagreb, što se tiče povećanja popularnosti samog natjecanja?

"Ma jaka imena sigurno. Ja Vuju, normalno, i osobno poznajem. Bio sam mu pomoćnik. Drago mi je zbog njega, siguran sam da će on derbije učiniti još zanimljivijim".

O Vujovićevim pohvalama navodi:

"Takva je situacija bila, dobro se sve poklopilo. Moja sreća je tu da sam s enašao gdje jesam", zaključio je Andrija Nikolić.

Vrijedi spomenuti da ulaznica za utakmicu 13. kola Machineseeker EHF Lige prvaka između RK Zagreba i Paris Saint – Germaina (četvrtak, 29. veljače u 18.45 sati) na blagajni Arene Zagreb više nema, izvjestili su na službenim web stranicama RK Zagreb. Putem blagajne Arene Zagreb, maloprodajnih mjesta generalnih sponzora INA-e i Tifona, te slobodnom podjelom školama i klubovima, podijelilo se 16 tisuća ulaznica.