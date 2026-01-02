Kreću pripreme! Hrvatska na Euro putuje bez važne karike, ovo su detalji

Hrvatska rukometna reprezentacija kreće s posljednjim pripremam uoči Europskog prvenstva koje počinje 15. siječnja. Hrvatska će u sklopu završnih priprema odraditi dvije utakmice s Njemačkom.

Osmog siječnja u zagrebačkoj Areni, a tri dana kasnije u Hannoveru. Obje utakmice gledajte na RTL-u i platformi Voyo. Ono što najviše muči izbornika Sigurdssona su ozljede. Zvonimir Srna, Tin Lučin i Luka Lovre Klarica su na popisu iako se još oporavljaju, a na popisu nema Marina Šipića.

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr.

Vrlo bitna napadačka karika Dagurove reprezentacije muku muči s koljenom i nećemo ga vidjeti u prvom dijelu prvenstva, a šanse za drugi dio su samo minimalne. Na poziciji pivota je pozvan odlični mladi igrač Sesveta Zlatko Raužan kojeg je u podcastu Net.hr-a pohvalio i njegov trener Igor Vori i rekao da sigurno zaslužuje mjesto u reprezentaciji.

Hrvatska će Europsko prvenstvo otvoriti 17.1. protiv Gruzije, a zatim slijede ogledi s Nizozemskom i Švedskom.

