NEDOSTAJAT ĆE /

Kreću pripreme! Hrvatska na Euro putuje bez važne karike, ovo su detalji

Kreću pripreme! Hrvatska na Euro putuje bez važne karike, ovo su detalji
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Vrlo bitna napadačka karika Dagurove reprezentacije muku muči s koljenom

2.1.2026.
11:31
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija kreće s posljednjim pripremam uoči Europskog prvenstva koje počinje 15. siječnja. Hrvatska će u sklopu završnih priprema odraditi dvije utakmice s Njemačkom.

Osmog siječnja u zagrebačkoj Areni, a tri dana kasnije u Hannoveru. Obje utakmice gledajte na RTL-u i platformi Voyo. Ono što najviše muči izbornika Sigurdssona su ozljede. Zvonimir Srna, Tin Lučin i Luka Lovre Klarica su na popisu iako se još oporavljaju, a na popisu nema Marina Šipića

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr.

Vrlo bitna napadačka karika Dagurove reprezentacije muku muči s koljenom i nećemo ga vidjeti u prvom dijelu prvenstva, a šanse za drugi dio su samo minimalne. Na poziciji pivota je pozvan odlični mladi igrač Sesveta Zlatko Raužan kojeg je u podcastu Net.hr-a pohvalio i njegov trener Igor Vori i rekao da sigurno zaslužuje mjesto u reprezentaciji. 

Hrvatska će Europsko prvenstvo otvoriti 17.1. protiv Gruzije, a zatim slijede ogledi s Nizozemskom i Švedskom

POGLEDAJTE VIDEO: Europsko prvenstvo u rukometu gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Marin ŠipićHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
Kreću pripreme! Hrvatska na Euro putuje bez važne karike, ovo su detalji