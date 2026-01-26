FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USUSRET UTAKMICI ODLUKE /

Iznenađenje prvenstva na putu Hrvatskoj, Lučin upozorava: 'Slovenija nas neće čekati'

Iznenađenje prvenstva na putu Hrvatskoj, Lučin upozorava: 'Slovenija nas neće čekati'
×
Foto: Petter Arvidson/pixsell

Slovenija je na ovo prvenstvo doputovala bez čak sedam igrača

26.1.2026.
16:18
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Slovenija je ozbiljna reprezentacija i još imaju šanse za polufinale, tako da će to biti čvrsta utakmica, kazao je uoči dvoboja sa Slovenijom hrvatski rukometaš Tin Lučin.

Hrvatska je na EURU u Malmou slavila nad Švicarskom, a u utorak je čeka Slovenija. 

"Protiv Švicarske smo imali užasno otvaranje s puno nervoze, ali opet smo pokazali karakter i došli do pobjede. Najvažnija su ta dva boda iz te utakmice i sada se okrećemo Sloveniji. Iako im nedostaje puno igrača, očito imaju ujednačen sustav igre i pokazali su širinu sastava. Nadam se da će se zaliječit Martinović i Slavić. Bacit ćemo se na glavu jer moramo pobijedit zadnje dvije utakmice i zbog što boljeg plasmana za kvalifikacije za SP", kazao je Lučin. 

Da bi se našla u Herningu na finalnom vikendu, Hrvatskoj će trebati pobjede protiv Slovenije i Mađarske, ali i nečija pomoć da Island ili Švedska izgube bod ili dva. 

Slovenija je na ovo prvenstvo doputovala bez čak sedam igrača koji su bili njezina noseća snaga zadnjih godina na velikim natjecanjima. Ozljede su iz sastava izbacile Klemena Ferlina, Mihu Zarabeca, Blaža Blagotinšeka, Aleksa Vlaha, Nejca Cehtea, Mitju Janca, Jaku Malusa, Tadeja Kljuna itd… I malo tko je Sloveniji nakon toga davao šanse, čak i za prolazak prvog kruga. Ali oni su se do sada pokazali kao jedno od najvećih iznenađenja prvenstva. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva lucidnost Tina Lučina! Ovu asistenciju nitko nije vidio...

Tin LučinRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
USUSRET UTAKMICI ODLUKE /
Iznenađenje prvenstva na putu Hrvatskoj, Lučin upozorava: 'Slovenija nas neće čekati'