TEORIJE ZAVJERE /

Islanđani upozoravaju: 'Hrvatska se samo pretvara da je slaba'

Islanđani upozoravaju: 'Hrvatska se samo pretvara da je slaba'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Island ima svoju priliku, a ovo je jedan od najvećih trenutaka u povijesti islandske reprezentacije.

1.2.2026.
12:57
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Utakmica za broncu na Europskom prvenstvu u rukometu između Islanda i Hrvatske najavljuje se kao žestok okršaj bez kalkulacija. Islandski rukometni stručnjak i bivši reprezentativac Einar Jónsson smatra da izjave hrvatskog izbornika Dagura Sigurðssona o niskoj razini energije nisu znak slabosti, već dio psihološke pripreme.

U emisiji Besta sætið Jónsson je za Visir istaknuo veliko poštovanje prema hrvatskoj reprezentaciji, koju opisuje kao ratničku i nepredvidivu momčad. Podsjetio je i na dva uvjerljiva islandska poraza od Hrvatske u posljednjih godinu dana, naglasivši da Hrvati nikada ne dolaze na utakmicu bez borbe.

"Ovo je zanimljiv dvoboj s puno pozadinskih priča. Volim Hrvate kao sportsku naciju i teško mi ih je mrziti. Jednostavno su sjajni i jednako ludi kao i mi. Možda čak i luđi. Izgubili smo od njih dvaput, i to uvjerljivo, u nešto više od godinu dana."

“Ne vjerujem da se Dagur predaje. To je igra. Hrvatska dolazi spremna za rat”, poručio je Jónsson, dodavši da Island ima svoju priliku, ali i da je ovo jedan od najvećih trenutaka u povijesti islandske reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Mandić otkrio hoće li biti spreman za utakmicu s Islandom

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaIsland
Islanđani upozoravaju: 'Hrvatska se samo pretvara da je slaba'