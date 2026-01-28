Hrvatska na korak do polufinala: Evo gdje gledati susret koji nas može odvesti dalje

Nakon velikog slavlja protiv Slovenije (29-25), hrvatska rukometna reprezentacija nema vremena za odmor. Već sutra ih čeka posljednji susret druge faze Europskog prvenstva i to protiv drugih sjevernih susjeda, Mađarske. Iako hrvatski igrači imaju točno 24 sata odmora, Mađari dolaze s umorom nakon teške utakmice protiv Švedske koja je bila u kasnijem terminu, u kojoj su do posljednjih minuta imali pravo lutanje i na kraju tehnički ispali iz ravnoteže, ali i iz prvenstva.

Ovo je službeno posljednje kolo druge faze, a situacija u grupi je napeta. Hrvatska vodi s 6 bodova i gol razlikom +1, slijedi Island s 5 bodova i +8, Švedska također s 5 bodova i gol razlikom +4, dok Slovenija zaostaje s 4 boda i -2. Svaki gol i svaka obrana sutra mogu presuditi put u polufinale.

Utakmicu možete pratiti uživo na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Bogat studijski program prati događanja, a nova epizoda emisije „Vrijeme je za rukomet“ počinje u 17:00 sati, dok je sam prijenos dvoboja na rasporedu od 18:00 sati.

Unatoč oprezu i dubokom poznavanju mađarskih kvaliteta, optimizam u hrvatskom taboru je vidljiv. Kako je istaknuo trener Zdravko Zovko u razgovoru za Net.hr:

"Očekujem da ćemo dobiti Mađare, iako se, kažem, njih bojim više nego Slovenaca. Imamo kvalitetu i vjerujem u našu pobjedu."

