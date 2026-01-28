FREEMAIL
Mužu prerezala vrat pa nazvala policiju. A onda je uslijedio šok

×
Foto: Armin Durgut/pixsell/ilustracija

Pravi šok je uslijedio kada je policija stigla na mjesto zločina i shvatila da žrtva daje znakove života

28.1.2026.
14:17
Dunja Stanković
Armin Durgut/pixsell/ilustracija
Cure detalji pokušaja ubojstva u Sokocu, zbog kojeg je bosanskohercegovačka policija privela 34-godišnju ženu, koja je prvotno prijavila da je ubila svoga muža. 

Žena (34) uhićena je zbog sumnje da je nožem pokušala ubiti dvije godine starijeg supruga u obiteljskoj kući u utorak. Prema pisanju portala ATV, nožem mu je prerezala vrat. 

"A.M. se sumnjiči da je 27. siječnja 2026. godine u obiteljskoj kući u Sokocu hladnim oružjem – nožem nanijela teške tjelesne ozljede opasne po život P.M.", službeno je objavila policijska uprava Istočnog Sarajeva. 

Prebačen u bolnicu

Nakon krvavog zločina se sama prijavila policiji. U pozivu je policajcima rekla da je "zaklala muža", misleći da je preminuo. 

Pravi šok je uslijedio kada je policija stigla na mjesto zločina i shvatila da žrtva daje znakove života, nakon čega je hitno prebačen u sarajevsku bolnicu "Srbija" gdje je operiran i smješten na odjel intenzivne njegu.  

U njihovoj kući pronađen je nož kojim je napadnut. 

Tijekom privođenja, policija je također utvrdila da je žena pod utjecajem alkohola. Nakon kriminalističkog istraživanja bit će predana u nadležnost Okružnog javnog tužiteljstva u Istočnom Sarajevu, gdje slijedi daljnje postupanje. 

Motiv i okolnosti zločina se istražuju. 

