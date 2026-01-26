Hrvatski rukometaši nastavljaju s pobjedama, ali to nam u ovom trenutku ne garantira polufinale. Puno je kalkulacija uoči utakmice Hrvatske i Slovenije. I baš je u Sloveniji ključ, prvo u utorak moramo pobijediti susjede, a onda se nadati da će oni slaviti u srijedu i tako nam pomoći u prolasku u polufinale.

Maja Oštro Flis u javljanju uživo ugostila je Marija Šoštarića koji je otkrio kako i na koji način doći do toliko željene pobjede nad Slovenijom.

"Mi smo spremni, čekamo utakmicu pozitivno s puno emocija. Bit će to prava muška utakmica. Na nama je da te emocije držimo u sebi do samog početak utakmice. Želimo donijeti pobjedu cijeloj naciji", rekao je igrač koji je nekada nastupao za Sloveniju.

"Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo", kaže Šoštarić pa otkriva opterečuje li ekipu to što možda ni dvije pobjede neće biti dovoljne.

"Mi idemo utakmicu po utakmicu, sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno. Vjerujemo da s dvije pobjede možemo ući u polufinale. Slovenija je prva pa ćemo se onda posvetiti Mađarima", zaključio je Šoštarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'