FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOŠTARIĆ IZ ŠVEDSKE /

Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'

Maja Oštro Flis javila se dan uoči velike utakmice Hrvatske i Slovenije

26.1.2026.
19:39
Sportski.net
Rtl Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski rukometaši nastavljaju s pobjedama, ali to nam u ovom trenutku ne garantira polufinale. Puno je kalkulacija uoči utakmice Hrvatske i Slovenije. I baš je u Sloveniji ključ, prvo u utorak moramo pobijediti susjede, a onda se nadati da će oni slaviti u srijedu i tako nam pomoći u prolasku u polufinale.

Maja Oštro Flis u javljanju uživo ugostila je Marija Šoštarića koji je otkrio kako i na koji način doći do toliko željene pobjede nad Slovenijom.

"Mi smo spremni, čekamo utakmicu pozitivno s puno emocija. Bit će to prava muška utakmica. Na nama je da te emocije držimo u sebi do samog početak utakmice. Želimo donijeti pobjedu cijeloj naciji", rekao je igrač koji je nekada nastupao za Sloveniju.

Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"Već par puta sam igrao protiv njih i znam kako je to. Malo se šalimo, pozdravljamo, ali sve to ide sa strane kada krene utakmica koju jedva čekamo", kaže Šoštarić pa otkriva opterečuje li ekipu to što možda ni dvije pobjede neće biti dovoljne.

"Mi idemo utakmicu po utakmicu, sve ćemo pošteno odraditi do kraja pa ćemo vidjeti hoće li to biti dovoljno. Vjerujemo da s dvije pobjede možemo ući u polufinale. Slovenija je prva pa ćemo se onda posvetiti Mađarima", zaključio je Šoštarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Mario Šoštarić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOŠTARIĆ IZ ŠVEDSKE /
Hrvatska igra, računa i nada se polufinalu: 'Želimo pobjedu cijeloj naciji'