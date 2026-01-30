Jandroković: 'Sigurdsson je lukav kao da je naš čovjek, dobro da je to napravio'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PREDSJEDNIK DAO SUD /

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, bio je gost RTL-ove emisije "Vijeme je za rukomet" uoči utakmice Hrvatske i Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva.

"Kako bi propustio ovakav događaj, nakon godinu dana, ponovno u polufinalu, ovo je po meni puno veći uspjeh nego prošle godine jer smo tda imali Duvnjaka, Karačića. Sad smo bez njih, ovo je veliko iznenađenje, ali zasluženo smo ovdje", rekao je Jandroković na početku..

"Dečki su ovo zaslužili srčanošću, poniznošću.Iskreno, bila je oscilacija, objektivno i obrana je patila. Krila su bila briljantna, Raužan je iskočio. Solidno su igrali, ali mislim da je kolektiv presudio. Ne smijemo Sigurdssona zaboraviti, lukav je kao da je naš čovjek", komentirao je.

Rekao je Jandroković potom da razumije Sigurdssona koji je u četvrtak žestoko kritizirao EHF zbog lošeg tretmana hrvatskih rukometaša na Euru.

"Ima razloga za nezadovoljstvo, mislim da je dobro da je to napravio, motivirao je igrače i hrvatsku javnost. Treba dečkima dodatan adrenalin, umorni su i ovo će im biti poticaj", poručio je.

