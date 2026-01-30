Još jedna reprezentacija u šoku zbog propusta EHF-a: Evo što su oni doživjeli

Nakon problema s putovanjem kojeg je imala hrvatska muška rukometna reprezentacija iz švedskog Malmoa u Dansku, Island je također osjetio organizacijski propust i imao sličnih poteškoća. Njihovi rukometaši su prije polufinala Europskog rukometnog prvenstva protiv Danske (20.30, RTL 2 i platforma VOYO), morali provesti više od četiri sata putujući autobusom iz Malmöa do Herninga.

Iako su u danski grad stigli nakon četiri i pol sata vožnje, dodatno ih je razljutilo što su imali manji autobus od onog u kojem su putovali Hrvatska i Švedska na istoj relaciji iz istog hotela. Zbog toga je devet članova islandskog tima moralo tražiti alternative za putovanje.

Jedan od iskusnijih igrača, Bjarki Már Elísson, izjavio je kako se momčad ne želi opterećivati stvarima na koje ne može utjecati.

"Nema smisla baviti se tim kaosom. Vidim da su dečki potpuno koncentrirani. Fokus je samo na utakmici", rekao je Elísson po dolasku u Herning za islandski Visir.

Iako vožnja nije bila idealna, Elísson je istaknuo da to nije ništa novo za profesionalne rukometaše.

"Krenuli smo oko 10 ujutro i stigli oko 14.30. Nije to situacija koju bismo poželjeli, ali većina nas je igrala u inozemstvu i navikli smo na duge vožnje", dodao je.

Bjarki Már Elísson iznimno je uzbuđen što će napokon igrati u polufinalu velikog turnira nakon deset godina čekanja. Sve ostalo, pa i ovaj propust, novi za EHF na turniru, nije bitno.

Bjarki Már Elísson je odlučio zadržati smiren ton, ali hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson oštro je kritizirao EHF zbog rasporeda, putovanja i općeg tretmana svoje momčadi dan ranije.

