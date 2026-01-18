Evo koje se utakmice danas igraju na rukometnom Euru i gdje ih možete gledati

U nedjelju 18. siječnja na Europskom prvenstvu u rukometu igraju se utakmice drugog kola u skupinama B, D i F.

Dok će Danska, Slovenija, Island i Portugal tražiti potvrdu prolaska u glavnu rundu, druge reprezentacije borit će se za prve bodove i ostanak na turniru.

Skupina B

Sjeverna Makedonija - Portugal (18:00), prijenos na Voyo

Nakon pobjede nad Rumunjskom, Portugal traži potvrdu prolaska protiv Sjeverne Makedonije koja je pod imperativom pobjede nakon poraza od Danske. Portugalci su favoriti, no Makedonci se nadaju popraviti napadačku igru i doći do iznenađenja.

Rumunjska - Danska (20:30), prijenos na kanalu RTL 2 televizije i Voyo

Domaćin Danska, predvođena tisućama svojih navijača u Jyske Bank Boxen areni, apsolutni je favorit ne samo u ovoj utakmici, već i za osvajanje zlata. Nakon lagane pobjede u prvom kolu, sve osim novog trijumfa bila bi prvorazredna senzacija.

Skupina D

Crna Gora - Farski Otoci (18:00), prijenos na Voyo

Ovo bi mogla biti jedna od najzanimljivijih utakmica dana. Crna Gora traži iskupljenje nakon tijesnog poraza od Slovenije, dok Farski Otoci, hit prvenstva, uz nevjerojatnu podršku navijača traže novu senzaciju. Očekuje se tvrda i neizvjesna borba do samog kraja.

Švicarska - Slovenija (20:30), prijenos na Voyo

Slovenija je pobjedom protiv Crne Gore potvrdila status favorita skupine, no Švicarci su pokazali mentalnu snagu vrativši se iz velikog zaostatka protiv Farskih Otoka. Iako su Slovenci favoriti na papiru, Švicarce se nikako ne smije otpisati.

Skupina F

Poljska - Island (18.00), prijenos na Voyo

Prvi susret s početkom u 18:00 sati donosi sraz Poljske i Islanda. Islanđani, prepuni zvijezda predvođenih Gíslijem Kristjánssonom, traže proboj u sam vrh europskog rukometa, dok Poljska nakon godina obnove želi potvrdu povratka među elitu. Utakmica će biti i svojevrsna repriza njihove borbe za broncu s Eura 2010.

Italija - Mađarska (20.30), prijenos na Voyo

Večernji termin od 20:30 sati rezerviran je za ogled Mađarske i Italije. Mađari slove kao favoriti nakon sjajnog nastupa na prošlom Euru i povratka na Olimpijske igre, no Italija se vratila na veliku scenu nakon gotovo tri desetljeća i puna je ambicija da pokaže svoj napredak.

