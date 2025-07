EHF objavio velike vijesti za hrvatskog doprvaka: Našićani izbjegli metak

EHF je danas objavio službenu strukturu grupne faze i kvalifikacija za europske kupove sljedeće sezone. Od naših predstavnika, najbolje je prošao našićki Nexe koji je izbjegao kvalifikacije u potpunosti te će direktno ući u grupnu fazu Europske lige. Naši drugi predstavnici u tom natjecanju, Sesvete i Čakovec, nisu imali toliko sreće.

Sevećani i Čakovec su dvije od 24 momčadi koje će igrati u eliminacijskoj fazi Europske lige, a 12 pobjednika tih susreta plasirat će se u grupnu fazu. Ždrijeb pretkola održat će se 15. srpnja, a utakmice će se igrati 30. kolovoza i sedmog rujna. 20 momčadi izborilo je direktan ulazak u grupnu fazu, a to su: Flensburg, Melsungen, Montpellier, Porto, Granollers, Fredericia, Schaffhausen, Kristianstad, Nexe, Turda, Fram, Ferencvaros, Vardar, Ostrovia, Tatran, Slovan, Kiel, ​​Toulouse, Benfica i Ademar Leon. Grupna faza počinje 14. listopada.

