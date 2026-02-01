Dagur Sigurdsson i stručni stožer odabrali ratnike za Island! Evo tko počinje

Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra utakmicu za treće mjesto u Herningu na Europskom prvenstvu protiv Islanda. Vrijeme je za rukomet počinje u 14.40, utakmica Island - Hrvatska u 15.15.

Sve možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u i platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Uoči utakmice javio se i pomoćnik izbornika Denis Špoljarić:

"Mandić, Lučin, Martinović, Načinović, Maraš, Šoštarić i Mandić na golu su oni koji će početi protiv Islanda", rekao je pa objasnio što se događalo u zadnja 24 sata u hotelu.

"Uvukao nam se neki virus, najgore je prošao Kuzmanović. Svi su rekli da su spremni i idemo pobijediti Island!", rekao je pa objasnio Island.

"Bit će teško i njima i nama, gubili smo, ali smo ih na kraju pobijedili. Igraju jedan na jedan, moramo se vračati dobro. Idemo po broncu!", rekao je i za kraj čestitao Šoštariću na izboru u momčad prvenstva.

"To je lijepo kada je jedan tvoj igrač među najbolji, čestitam mu!"

