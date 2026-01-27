'Sitnice će odlučivati u utakmici Slovenije i Hrvatske, a jedno će biti ključno za pobjedu'

Uoči ključne utakmice Europskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Slovenije, koja je jako bitna za polufinale turnira i Sloveniji i Hrvatskoj, poznati slovenski rukometni trener Branko Tamše u podcastu Maksanov korner Net.hr-a detaljno analizira snage i slabosti obje reprezentacije. Susjedski derbi u Malmöu nosi ogroman ulog, a Tamše ističe kako će pobjednika odlučivati nijanse, taktička nadmudrivanja izbornika i, prije svega, mirnoća u ključnim trenucima.

Dvije rastuće momčadi na vrhuncu forme

Obje reprezentacije, prema Tamšeovim riječima, rastu iz utakmice u utakmicu i prikazuju sve kvalitetniji rukomet. Slovenija, iako oslabljena neigranjem osam ili devet standardnih reprezentativaca, pokazala je zavidnu kvalitetu i mladost, dok je Hrvatska pobjedama protiv Islanda i Švicarske stekla prijeko potrebno samopouzdanje.

"I jedni i drugi rastu. Reprezentacija Slovenije i reprezentacija Hrvatske rastu iz utakmice u utakmicu. Stvarno ih je lijepo gledati", naglasio je Tamše, dodajući kako je slovenska momčad posebno impresionirala u drugom poluvremenu protiv Mađarske, kada su pokazali karakter i mentalnu snagu. S druge strane, Hrvatska pod vodstvom izbornika Dagura Sigurðssona igra "sve ljepši, bolji i kvalitetniji rukomet".

Slovenski 'small ball' protiv hrvatske čvrstine i vanjskog šuta

Kad je riječ o taktičkim prednostima, Tamše ističe potpuno različite stilove igre koji bi mogli presuditi utakmicu. Slovenija svoj uspjeh gradi na brzoj tranziciji i igri koju je nazvao "small ball", s nižim i iznimno pokretljivim vanjskim igračima.

"Taj 'small ball' sa niskim vanjskim igračima Slovenije jako dobro djeluje. Tranzicija i dobra obrana su na dosta visokoj razini i mislim da bi Hrvati mogli imati probleme s tom brzom igrom i brzim protokom lopte. Puno je igre jedan na jedan", objašnjava Tamše. Posebno opasnim smatra slovenske kontranapade, s obzirom na to da Hrvatska često mijenja dva igrača između obrane i napada, što otvara prostor za brzu tranziciju protivnika.

Hrvatska, pak, svoju najveću snagu ima u čvrstoj i kompaktnoj obrani. Tamše očekuje da će Sigurðsson kombinirati formacije 5-1, s isturenim Mamićem, i klasičnu 6-0 obranu koju su prikazali protiv Švicarske. Upravo bi ta obrana trebala biti ključ za zaustavljanje slovenskog napada.

"Hrvatska može složiti jaku obranu i to bi im trebao biti nekakav forte protiv Slovenije. Igra malo jaču obranu i ima sigurno bolji šut izvana, sa devet metara", ističe Tamše. Upravo će sudar ta dva stila, slovenske brzine i hrvatske snage, odrediti tko će nametnuti svoj ritam.

Vratari i mirna glava odlučuju pobjednika

Iako taktičke zamisli izbornika igraju veliku ulogu, slovenski stručnjak vjeruje da će pobjednika na kraju odlučiti individualna kvaliteta i mentalna pripremljenost. Kao ključne faktore izdvaja učinak vratara te sposobnost momčadi da ostane smirena pod pritiskom derbija.

"Mislim da će stvarno sitnice odlučivati, a to će sigurno biti vratari. Ona reprezentacija čiji vratar eksplodira imat će veće šanse za pobjedu", rekao je. Na kraju, malu prednost ipak daje Hrvatskoj zbog jedne važne komponente. "Možda jedna mala sitnica koja ide u prilog reprezentaciji Hrvatske, a to je iskustvo. Više iskustva u borbi za medalje."

Ipak, naglašava kako će utakmica biti borba za svaki centimetar terena. "Tko će biti mirniji, tko će imati mirne živce, hladne glave i vruće srce, taj je u prednosti", zaključio je Tamše, najavljujući rukometnu poslasticu u kojoj će uživati navijači s obje strane granice.