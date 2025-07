Hrvatski plivači doživjeli katastrofu prvog dana natjecanja na Svjetskom prvenstvu

Prvoga dana plivačkih natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Singapuru hrvatski plivači nisu bili uspješni u kvalifikacijama.

Štafeta na 4x100 metara slobodno u sastavu Jere Hribar, Nikola Miljenić, Vlaho Nenadić i Toni Dragoja ostvarila je vrijeme od 3:14.02 minuta što je za samo 11 stotinki sporije od nacionalnog rekorda, ali je zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama dok je nastup u finalu osiguralo najbržih osam. Najbolje vrijeme kvalifikacija ostvarila je štafeta SAD-a sa 3:11.17, dok je zadnje, osmo mjesto koje vodi u finale dohvatila Litva sa 3:12.74.

Jedina hrvatska plivačica koja je nastupila u nedjelju, 28-godišnja Amina Kajtaz Pinjo zauzela je 24. mjesto na 100 metara leptir s vremenom 59.18 sekundi. To je 22 stotinke slabije od njezinog najboljeg ovogodišnjeg rezultata, a 84 stotinke slabije od osobnog i hrvatskog rekorda. A upravo je morala plivati na razini novog rekorda kako bi se plasirala u polufinale jer je zadnje 16. mjesto koje vodi dalje zauzela Talijanka Costanza Cocconcelli sa 58.31, dok je najbrža u kvalifikacijama bila Amerikanka Gretchen Walsh sa 55.68.

Mujan samo 18 stotinki sporiji od vlastitog rekorda

Marin Mogić (26) je u kvalifikacijama na 400 metara slobodno zauzeo 33. mjesto s vremenom 3:56.15 minuta, što je prvi put da je ove godine plivao brže od četiri minute, ali je ipak za gotovo sedam sekundi slabije od njegova osobnog i hrvatskog rekorda postavljenog prije šest godina. Najbrži u kvalifikacijama bio je Australac Samuel Short sa 3:42.07, dok je zadnje, osmo mjesto u finalu zauzeo Talijan Marco De Tullio sa 3:45.88.

Nikola Miljenić (27) je na 50 metara leptir ostvario 36. vrijeme kvalifikacija sa 23.87, što je za oko pola sekunde slabije od njegova osobnog rekorda (23.34), ali i najboljeg rezultata sezone (23.36). Nijemac Luca Armbruster je posljednje, 16. mjesto koje vodi u polufinale zauzeo s vremenom 23.28, dok je najbrži u kvalifikacijama bio Francuz Maxime Grousset sa 22.74.

Filip Mujan (22) je zauzeo 35. mjesto u kvalifikacijama na 100 metara prsno iako je plivao na razini osobnog rekorda, on je ostvario vrijeme od 1:01.42 minute, što je za samo 18 stotinki sporije od rezultata s kojim je stigao u Singapur. No, za polufinale je trebalo plivati ispod minute, 15. mjesto u kvalifikacijama su podijelili Amerikanac Campbell McKean i Litvanac Andrius Sidlauskas sa 59.98, dok je najbrže vrijeme ostvario Kiril Prigoda sa 58.53.

